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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة شائعة يعيش معها الملايين حول العالم. ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي أكبر سبب للنوبات القلبية.

ويمكن خفض الكوليسترول عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي، مثل تقليل الدهون المشبعة، ولكن تضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مثل:

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4 أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقليل المخاطر

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- التين:

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات تحسنا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد (HDL) ومستويات الدهون الثلاثية عند تناول مستخلص أوراق التين.

ومع ذلك، في دراسة استمرت خمسة أسابيع على 83 شخصا يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، لاحظ الباحثون أن أولئك الذين أضافوا نحو 120غ من التين المجفف إلى نظامهم الغذائي يوميا انخفضت نسبة الدهون الثلاثية المضرة لديهم.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لفهم العلاقة بين التين وصحة القلب بشكل أفضل.

- المكسرات:

يمكن لبعض المكسرات، مثل اللوز والجوز والفستق وجوز المكاديميا، أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على استهلاك المكسرات أن تناول المكسرات يمكن أن يحسن ضغط الدم ويقلل من الالتهابات، وكلاهما من العوامل التي يمكن أن تسهم في أمراض القلب.

واللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن نسبة الكوليسترول في الدم. وخلصت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي مكمل بالجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات القلب لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية.

وجميع المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذا يمكن إضافة حفنة إلى السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة.

- عصير البرتقال:

ثبت أن عصير البرتقال يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة.

وعلاوة على ذلك، فقد ثبت أن شرب عصير البرتقال يقلل من عامل الخطر الآخر لأمراض القلب، وهو ارتفاع ضغط الدم.

ولاحظت مراجعة لـ 19 دراسة أن شرب عصير الفاكهة كان فعالا في خفض ضغط الدم الانبساطي لدى البالغين.

- الأفوكادو:

الأفوكادو مغذي للغاية، ويحتوي على فيتامين E، والبوتاسيوم، والنياسين، والدهون الأحادية غير المشبعة والألياف القابلة للذوبان.

ويحتوي الأفوكادو أيضا على معادن مفيدة، مثل الحديد والنحاس وفيتامين B وحمض الفوليك.

وتشير الأبحاث إلى أن الدهون الأحادية غير المشبعة (الموجودة في الأفوكادو) تساعد في الحماية من أمراض القلب.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأربع عادات غذائية للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، أولها تناول الأسماك الزيتية، مثل السلمون.

وعلاوة على ذلك، فإن الخطوة التالية هي اختيار الأرز البني والخبز والمعكرونة لتناولها (عادة ما تكون الحبوب الكاملة). بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة من المكسرات والبذور والفواكه، مثل الأفوكادو والخضروات.

المصدر: إكسبرس