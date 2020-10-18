نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عبدالرحمن المطيري يثير جدل غير مسبوق ويتصدر التيرند السعودي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تصدر وسم #عبدالرحمن_المطيري التريند السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية وذلك عقب حديث مشهور “سناب شات” عن الطلاق وأسباب وقوعه من وجهة نظره خاصة وأنه أصبح في زيادة كبيرة في المجتمع السعودي وفق قوله.

وتداول الجمهور مقطع فيديو نقلًا من حساب عبدالرحمن المطيري، في حسابه “سناب شات”، قال فيه إن معدل حالات الطلاق يتزايد بشكل مخيف، موضحًا أن الأسباب متعددة غير أنه ومن خلال استضافته أحد المسؤولين يُدعى أحمد السيد تحدث بأنه بحسب القضايا التي جاءت في المركز تشير إلى أن “الجوال” هو السبب الأول في ارتفاع نسب الطلاق.

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وتابع المطيري يقول إنه لا يدعو لترك “الجوال” إلا أن التوسع وعقد المقارنات هو المصيبة التي تتسبب في حدوث الطلاق، مبينًا أنه في القدم كان هناك ثقافة مختلفة والزواج كان عن حُب والثقافات غير متداخلة والحياة الزوجية مستقرة حتى الوفاة، إلا أن العصر الحالي توافد عليه الكثير من الثقافات عبر هذا الجوال.

وأردف أن المرأة تتأثر بالمقارنات بالمشاهير وبما تراه إلا أن المشاهير يُخرجون أجمل ما لديهم ولا يطرحون مشاكلهم، مبينًا أن مشاهير الرومانسية الذين يظهرون على الشاشة أغلبهم مطلقون، لافتًا إلى أن السعادة ليست متعلقة بالمال أو المظاهر ولكنها متعلقة بما يكيفه الإنسان لنفسه لأنه من يصنع تلك السعادة.

وتفاعل المتابعون مع المقطع على نطاق واسع حتى تم تدشين وسم جديد بعنوان #عبدالرحمن_المطيري_والطلاق وسط آراء عدة عن المتسبب في وقوعه، حيث تحدث البعض عن أن المرأة أصبحت مستقلة بشكل أكبر وهذا لم يعجب بعض الرجال، فيما تطرق آخرون إلى أن الإحصائية التي وردت في المقطع غير موثقة، وهاجم آخرون المطيري بسبب حديثه في أمور ليست من اختصاصه.

ومما جاء في التعليقات: “السبب العطالة والراتب الرديء”، و”الطلاق زاد لأن المرأة صارت مستقلة ماديا ولله الحمد وما ترضى تعيش مع شخص ما يحترمها ويقدرها وإذا زادت النسبة خيير ماهو عيب ولا حرام المهم يربون عيالهم بعيد عن خلافاتهم”، و”طيب تطلقوا ماتطلقوا انتو شدخلكم المجتمع تارك كل شي ومركز عليه ولابعد يحطون كل الغلط على الجوال خلاص بنرجع للعصر الحجري كل مشاكلكم على الجوال وانتو ماشاء الله مايطلع منكم شي الجوال الغلطان”.

وعلقّ آخرون: “الإحصاءات ما حطت خطر الإدمان؟ ما حطت خطر عدم الاحترام؟ ما قاست حجم مشاركة الاعباء المنزلية والحياتية والخ مافيها مقاييس ملموسة معليش حكيك قاصر وبيرجع صورة نمطية ماضية بدون هدف ولا نجاح كأنك غير مدرك ولا تشوف ولا تسمع”، و”هذا اللي ماعنده سالفة وجاي يتفلسف الطلاق أبدا مو سببه الرئيسي المقارنات مع حياة المشاهير الطلاق اسبابه كثير وإذا نبغى نعددها ماحنخلص فرجاءً لاتتفلسف وخلك بالدعايات”.

وظهرت في المقطع إحدى السيدات تقول إنها وقفت بجانب زوجها في بداية حياتهما الزوجية وقام بسداد ديونه ووقفت بجانبه حتى حصل على وظيفة، لافتة إلى أنها عندما توفيت والدتها دخل عليها وفي أشد لحظات حزنها وأبلغها أنه سيتزوج عليها، وعلقّ المطيري قائلًا: “أنت أيها الرجل لا تمدن عينيك وتظهر على أن الفتيات كلها تتمناك الرجل زينته بثقته وطالما أم العيال ما أثرت معك خلي عند وفلاء وروحك سماوية”.

ودوّن حساب يعني بالتريندات عبر تغريدة له في موقع “تويتر” قائلًا: ” عبدالرحمن المطيري يتحدث عن ارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الأسرية، وينسب السبب فيها إلى الجوال والتوسع في البصر، وعمل المقارنات مع حياة المشاهير والتأثر بهم”.



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