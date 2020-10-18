خبر مرعب.. ثعبان عملاق يلتهم عدد من المواطنين في الحديدة وقوات حوثية تحاصر المكان وتعجز عن قتله

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عدن - نيرة ابو خليفة - قالت مصادر إعلامية ونشطاء إن أربعة مواطنين توفوا ، بينهم امرأتين، إثر تعرضهم للدغة ثعبان، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد. وبحسب المصادر، فأن أطقماً حوثية لليوم الرابع، تحاصر "ثعبان"، متوحش، قتل "أثنان من رعاة الأغنام، وامرأتين، إضافة إلى بقرة، في إحدى القرى النائية بمنطقة تهامة بالحديدة". جديد أخبار دوت الخليج:

وأشارت إلى أن الأطقم العسكرية عجزت عن قتل "الثعبان" الذي وصفوه بـ"الطيار"، والذي يتم مشاهدته لأول مرة. وتداول الناشطون أصوات ومقاطع فيديو قالوا إنها لصوت الثعبان. فيما لم يتم التأكد من صحة ما نشر حتى اللحظة.

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