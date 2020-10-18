نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد الحديث عن إنفصالهم.. حوار ساخن بين رهف القنون وحبيبها في مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تواصلت الشابة رهف القنون ، مع متابعيها مجددًا من خلال تركها رسائل عبر خاصية “الاستوري” في حسابها “إنستغرام” مؤكدًة أنها في هذا العام خسرت وربحت وفشلت لكنها لم تنسحب من تلك الحياة.

وكتبت القنون في رسالتها التي جاءت باللغة الإنجليزية تقول: “هذه السنة خسرت، ربحت، فشلت، بكيت، ضحكت، أحببت، لكنني لم أنسحب”.

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بينما دونت رسالة أخرى مطولة بدا من خلالها أنها تعترض على تناقضات تحدث في المجتمع، وهو ما فسرته رسالتها التي جاء فيها: “حمامات Walmart مفتوحة، لكن غرف ملابسهم ليست كذلك.. يمكنك الخروج لتناول الطعام مع عائلتك، ولكن عائلتك ليست كذلك.. يسمح لك بالذهاب إلى طبيبك، لكن ليس مسموح الذهاب في موعد..”.

وأضافت: “يجب عليك ارتداء القناع أثناء الدخول في مطعم، ولكن يسمح لك خلعه بمجرد جلوسك.. يمكنك زيارة مريض في مستشفي ديك في مستشفى، ولكن زوجك لا يستطيع الخروج في موعد”.

وكان حبيبها الكونغولي ووالد طفلتها لوفولو أندي، يدور تفكيره في محور آخر حيث نشر صورًا جديدة لطفلتهما “بانا”، عبر حسابه في موقع “إنستغرام” بدا فيها أنها كبرت قليلًا خاصًة وأنها أصبح عمرها قرابة 4 أشهر.

وعلقّ والد طفلة رهف على الصور بقوله: “لا يوجد كلام يعبر عن ذلك، لكن شكرًا لك.. لقد أعطيتنى الحياة.. من المستحيل أن أرد لك الجميل.. الخطة هي أن أثبت لك ذلك”، في إشارة إلى أن الطفلة غيرت الكثير في حياته.

ومؤخرًا فاجأت رهف القنون، متابعيها للمرة الأولى باعترافها بأنها “ثنائية الجنس”. حيث تعني ازدواجية التوجه الجنسي ميل الشخص عاطفيا أو حنسيا لنفس جنسه وللجنس الآخر أيضا. وذلك في فقرة الأسئلة التي فتحت بابها لمتابعيها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”.

جاء هذا بعدما سألتها إحدى المتابعات قائلة: “هل أنت ثنائية الجنس؟.. أنا احترمك إذا كنت محافظة أنا أحبك أنتي ملهمتي”. لترد رهف القنون قائلًة: “نعم.. أنا مزدوجة التوجه الجنسي، وأحبك أيضًا”.



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