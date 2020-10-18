هند القحطاني تصدم الجميع وتستعرض قصرها الفخم في امريكا فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ما هي إلا ساعات قليلة من بعد أن شاركت الشخصية السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني فيديوهات من قصرها الجديد حتى تصدرت قائمة الأكثر تداولاً عبر تطبيق تويتر.

هند والتي كانت تعمل على تعديلات خاصة بالقصر الذي اشترته منذ شهرين واخفته عن أطفالها إلى يومنا الحالي. قررت اليوم أن تشارك جمهورها بجولة داخل بيتها الجديد الذي غلب عليه طابع الفخامة والرقي.

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القحطاني شاركت فيديو منذ لحظة دخولها للقصر. وأشارت إلى كل شيء موجود فيه من حدائق خارجية ومسبح وبركة للسمك إضافة إلى المناطق المفتوحة الخاصة بالشواء. أيضاً أخذت الجمهور عبر حسابها في سناب شات بجولة داخل البيت الذي تميز بالديكور الكلاسيكي من ناحية الأثاث وتصميم الغرف.

يذكر أن هند لديها 4 أطفال من طليقها. واختارت الفتاة السعودية أن تربيهم خارج بلدها الأم بالرغم من الإنتقادات التي تلقتها حول أنها يجب أن تتأقلم مع المجتمع الشرقي والعادات والتقاليد المرتبطة به. كما كانت سبق وأن تحدثت عن محاولات أهلها بإعادتها إلى طليقها إلا أنها رفضت الأمر وعلقت وقتها بـ “”لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله”. وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدها إلى والد أولادها.

أم الأطفال الأربعة تعتبر من أهم الوجوه في عالم الدعايات والإعلان. إذ أنها تستخدم حسابها في سناب شات والذي يتابعها عليه الملايين لتقديم إعلانات مختلفة مخصصة للمرأة وعلى الرغم من أن معظمها تعتبر مثير للجدل. إلا أنها تابعت في طريقها دون الإكتراث.

الشخصية السعودية المثيرة للجدل كانت قد تصدرت الترند منذ أيام قليلة بعد أن أطلت بلوك وُصف بالجريء. إذ أنها إختارت توب أبيض مفتوح من منطقة الصدر بشكل مبالغ به وما زاد الطين بلة. هو أن الفتحة بدت مبتذلة أثناء جلوسها وتحدثها مع متابعينها.





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