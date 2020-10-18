نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السلطات الكويتية ترحل إعلامية لبنانية بعد نشر صورها الفاضحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قررت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، ترحيل إعلامية لبنانية من البلاد، بسبب استمرارها في نشر صور مخلة بالآداب.

وبحسب صحيفة "الفبس" الكويتية، فقد قررت الوزارة أن ترحل المذيعة اللبنانية "سازديل" للمصلحة العامة، بحسب تعبيرها، وذلك بعد أن واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد تعليقها المثير.. رانيا محمود ياسين ترد على ابنة رجاء الجداوي

هند القحطاني تصدم الجميع وتستعرض قصرها الفخم في امريكا فيديو

بعد الحديث عن إنفصالهم.. حوار ساخن بين رهف القنون وحبيبها في مواقع التواصل

نسرين طافش تدخل غمار المنافسة مع ياسمين صبري بإسعتراض خيالي

عبدالرحمن المطيري يثير جدل غير مسبوق ويتصدر التيرند السعودي

نسرين طافش تتعمد كشف صدرها بحركة مقصودة أثارت المتابعين.. شاهد

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

صورة فاضحة مسربة للسلطانة حليمة تثير غضب عشاق مسلسل أرطغرل

بالصور.. ظهور فتاة نسخة طبق الأصل من ليلي علوي

نجمة "أنت أطرق بابي" تصاب بمرض معدي .. والمسلسل مهدد بالتوقف

فيديو متداول يشعل منصات التواصل بموجة تساؤلات.. فهل هي حامل بالفعل؟ (شاهد)

جورجينا تصعق الجمهور بفيديو جريء يكشف مناطق حساسة

ردت سريعًا بـ 4 كلمات.. مريم حسين تتلقي عرض زواج بالسر مع مغريات كثيرة

إستمر التقاطها 11 شهراً.. فوز صورة العناق بجائزة 2020 .. ومراهقة تفوز بجائزة اخرى

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة "سازديل" إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديدا عند الساعة 1.30 ظهرا.

وتابعت المصادر أن المذيعة ستغادر الكويت عقب تبصيمها.

https://www.instagram.com/p/CFWzXA0DKL1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFWzXA0DKL1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFWzXA0DKL1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Sazdel El Kak سازديل (@sazdell) on Sep 20, 2020 at 4:14am PDT

وسازديل من مواليد عام 1987، وبدأت مشوارها الإعلامي بالعمل كمراسلة صحافية في صحيفة "الحياة" الإقليمية، ثم انتقلت بعدها الى صحيفتي "اللواء" و"البلد" من بيروت، وفي عام 2010 انتقلت إلى الكويت، وكانت البداية بالعمل في مؤسسة نفطية لمدة 3 أشهر، ثم عادت بعدها إلى الإعلام والصحافة، فأسست مجلة نسائية باللغة الإنجليزية، والتي من خلالها أطلت عبر برنامج "بنات وبس" في تلفزيون الوطن الكويتي، وتم استضافتها باعتبارها أصغر مدير عام.

بعد ذلك قدمت سازديل أول تجربة تقديم اذاعية لها من خلال برنامج "حوا" في 2010 عبر أثير إذاعة "مارينا إف إم"، واستمر حتى 4 سنوات، ثم بعدها قررت أن تبدأ برنامج جديد اسبوعي بعنوان كشخة



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام