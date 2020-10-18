فيديو زفاف أصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم من حفل زفاف الفنانة أصالة نصري الأول على السيد أيمن الذهبي والد أبنائها خالد وشام.

وظهرت نصري في الفيديو بحفل زفاف بسيط مع إكسسوار شعر ضخم على شعرها الذي تركته منسدلًا. وكانت ترقص بطريقة مميزة.

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وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي وصفه البعض بالعفوي معلقين أن رقصة نصري رائعة وأنها بدت في غاية البراءة. وخالية من الهموم والمشاكل، فيما قال آخرون إنها كانت نسخة من ابنتها شام في تلك المرحلة العمرية.

https://www.instagram.com/p/CGZoZAunO3b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGZoZAunO3b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Assala lover / عاشق اصالة (@assala_my_queen) on Oct 16, 2020 at 3:08am PDT

أصالة

ولدت في 15 مايو 1969 بمدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة.

ووالدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالاً بالعيد الوطني للبحرين بعام 2005 وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تعدّ ضمن قائمة أكثر المغنيات العربيات شعبية ومن أشهرهن.

كما كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.



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