جورجينا تعرض ياسمين صبري لموجة سخرية واسعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة ياسمين صبري في أخر اطلالة لها صورة لها على موقع انستجرام مستقلة يخت في عرض البحر، وكتبت البيت هو البحر.

وتباينت ردود المتابعين حول تلك الصورة، فيما تناول متابعون الصورة بسخرية، معلقين «لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية» في مقارنة بينها وبين عارضة الأزياء العالمية جورجيا صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.

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كما وتوالت التعليقات المقارنة بين النجمة المصرية وعارضة الأزياء وعلقت أكثر من متابع بـ «جورجينا تكسب».

السخرية لم تتوقف عند حد المقارنة بنجمة أخرى بل تعدت للحديث عن زوجها، وكتبت إحدى المعلقات «أفتكرت أنه اشترالك البحر» في إشارة لزوج الفنانة ياسمين صبري، رجل الأعمال احمد ابو هشيمة.

ورغم أن الصورة نشرت قبل أيام إلا أنها لا تزال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل المنشور على 445 الف لايك، وأكثر من ألفي تعليق.





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