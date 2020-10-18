عروس تهرب من حفل زفافها بعد أن اكتشفت ما فعله العريس من وراء ظهرها.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً (دوت الخليج)

رفضت عروس نيجيرية استكمال مراسم حفل زفافها داخل إحدى الكنائس، بعد أن اكتشفت خيانة العريس مع صديقتها المقربة منها، ووصيفتها في عرسها.

ونشر موقع (نورت) نقلاً عن صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، مقطع فيديو، يوثق لحظات هرب العروس، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وتخرج من الكنيسة التي كان من المقرر أن تُعقد فيها مراسم زواجها.

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وهرعت العروس للشارع وهي في حالة من الغضب العارم، وأعلنت عن إلغاء حفل زفافها، بسبب اكتشافها وجود علاقة غير شرعية جمعت بين عريسها وبين صديقتها المقربة، ووضيفتها في حفل الزفاف.

وظهر العريس وهو يرتدي بدلته السوداء، ويتبعها خارج الكنيسة ويحاول إيقافها ويتحدث بلغة إنجليزية بسيطة، ويطالبها أن تعطيه فرصة لسماعه، ولكن العروس ترد بشكل غاضب وهي تصيح "لا تلمسني" وظلا يتجادلان على الطريق المزدحم، حتى تمكنت العروس من الابتعاد عن المكان.

وتُظهر لقطات الفيديو تجمّع ضيوف حفل الزفاف خارج الكنيسة، وهم يتابعون الشجار بين العروسين ويقومون برفع هواتفهم لتصوير الواقعة.

وحاول أهل العريس إقناع العروس بالعدول عن قرارها، ولكن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل وأُلغي حفل الزفاف نهائيًا.





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