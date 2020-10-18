روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تحافظ الفنانة المصرية روبي على مكانتها في قلوب محبيها والجمهور على الرغم من قلة ظهورها الإعلامي.

كما أنها تستطيع إشغال منصات التواصل الإجتماعي بصورها من دون أن ترفقها بأي تعليق كما فعلت في هذه الصورة.

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حيث نشرت صورة جديدة لها وفق ما تم وهي ترتدي فستان اسود اللون مزركش، أثارت بها عقول المتابعين.

كما إختارت تسريحة شعر بسيطة فقامت بربطه من الخلف مع مكياج هادى أظهر ملامح وجهها الفاتن.

لتتصدر بذلك منصات التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بصاحبة البشرة السمراء وأناقتها.

كما تعتبر الفنانة روبي من الفنانات الأكثر جرأة في بدايتها حيث قامت بتصوير العدد من فيديو كليب وصفوه البعض بالإباحي.

لكنها تحظى على نجومية كبيرة في الوطن العربي، وإستطاعت أن تحافظ عليها في ظل تدهور سمعة الفنانين وفق رأي الجمهور.

الجدير بالذكر أن روبي قامت بتصوير إعلان تجاري مؤخراً وإحتفلت بعيد ميلادها 39 عام.

ومن الأشهر الأغاني التي حققت نجاح لافت لروبي “كل أما أقوله أه”، و” انت عارف ليه”.

وعلى الصعيد الشخصي إنفلصت روبي عام 2017 عن زوجها المخرج سامح عبد العزيز بعد ثلاثة أعوام من زواجهما الذي أثمر عن إنجاب طفلتهما الوحيدة.





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