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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فجرت الإعلامية اللبنانية سازديل مفاجأة من العيار الثقيل، تعقيباً على قرار السلطات الكويتية بإبعادها عن البلاد، في قرار رسمي اتخذته وزارة الداخلية مراعاة للمصلحة العامة، وذلك بسبب نشرها صورًا وصفت بـ”مبتذلة” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

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الإعلامية اللبنانية سازديل تفجر مفاجأة بعد قرار إبعادها عن الكويت .. تتحدى الجميع وهذا ما قالته عن زوجها المسافر!

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وقالت سازديل في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية: “سأعود إلى الكويت بمجرد إظهار عقد زواجي من مواطن، وقرار الداخلية سيتبخر”.

وأوضحت سازديل ماحدث معها قائلة: “كل ما حصل معي من قرار إبعاد قامت به وزارة الداخلية سوف يتبخر بمجرد إخراجي لعقد زواجي من زوجي الكويتي، ولكنه في الوقت الحاضر مسافر، وعندما يعود سأخرجه وسأعود للكويت، لأن زوجي كويتي ولا يحق لهم ابعادي”.

وعن تفاصيل ضبطها، قالت سازديل: “كل ما أعرفه أنني سبق وأن وقّعت على تعهد بعدم ارتداء الملابس الضيّقة والتصوير في سناب شات، وبعد ذلك اتصل علي أحد العاملين في وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وأبلغني بضرورة حضوري ثم اتصل علي مرة اخرى يوم الجمعة، وطلب حضوري وأنا كنت في البحر، إلا انني رجعت وذهبت مع محاميتي على أساس أخلص الموضوع بسرعة وأعمل تعهد وامشي”.

وتابعت: “إلا انني تفاجأت عند وصولي بأنهم أخذوني وبصموني ووضعوني في الحجز، ولم يمكنوا مندوب السفارة من مقابلتي بحجة انني ذهبت لمقابلة المدير، وفِي الحقيقة أنني لم أقابل أي مدير، وبعد ذلك تم ابعادي”.

وأشارت سازديل إلى أن وزارة الداخلية لا تملك ابعادها من البلاد، مضيفة: “سأعود بمجرد ظهور زوجي الكويتي الذي يقضي اجازة خارج البلاد”.

ونشرت سازديل صورًا لها من داخل المطار والطائرة التي ستقلها إلى بيروت، وكتبت تعليقاً عليها جاء فيه: “أخذت إجازة أفتك شوي.. شوية حرية وراحة.. وصلت لمرحلة ما إلى خلق شي!.. بس الأهم أنا منيحة.. بس لازم آخد إجازة من الليلة اللي أخذتها”.

وسخرت سازديل من التذكرة التي تم حجزها لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، وكتبت: “عادة ما أحب أولى.. أحب درجة الأعمال بس أخذتها”.



وفجرت سازديل، المُلقبة بـ”شبيهة كيم كارداشيان”، ضجة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه بشكل فاضح في مطبخ منزلها.

وشاركت سازديل متابعيها على “انستجرام” فيديو مصور وهي ترقص وتتمايل بشكل مثير في المطبخ على أغنية الفنان المصري رامي صبري “خطيرة”.

الجدير بالذكر أن سازديل من مواليد يوليو 1987 ودرست في مدرسة للراهبات حتى انتهاء المرحلة الثانوية من زحلة المدينة الوديعة وانتقلت للعاصمة بيروت لتنتسب إلى الجامعة وتخوض غمار دراسة إدارة الأعمال، وبعد تخرجها انتقلت إلى الكويت عام 2010 لتخوض تجربة العمل لمدة 3 أشهر في مؤسسة نفطية، ثم تعود إلى الإعلام والصحافة فأسست مجلة نسائية باللغة الإنجليزية، ثم أطلت عبر برنامج “بنات وبس” في تلفزيون الوطن.

وبعدها عملت في إذاعة مارينا إف إم فقامت بأول تجربة تقديم إذاعي لبرنامج “حوا” عام 2010 واستمر بنجاح لمدة 4 أعوام وبعدها قررت بدء برنامج جديد أسبوعي بعنوان “كشخة” واستمر عامين بنجاح كبير. وبالتزامن مع رحلتها في الإعلام، ظلت سازديل الوجه الإعلاني للكثير من الماركات، وبعدها قررت الاستقلال فأسست عيادة تجميلية خاصة بها عام 2017.