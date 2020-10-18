بصدر عار.. بطلة مسلسل الحفرة تستعرض مفاتنها على شاطئ البحر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة التركية ​ديلان دينيز​ بطلة المسلسل التركي الشهير الحفرة، متابعيها على انستجرام صوراً مثيرة من جلسة تصوير جديدة. وظهرت دينيز في الصور التي التقطت وقت الغروب على ساحل البحر بفستان روزي كشف صدرها وارتدت نظارة شمسية سوداء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بيرس يهاجم صديقته بعنف ويكشف أسرارها مع زوجها ويطلق عليها هذا الوصف روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم جورجينا تعرض ياسمين صبري لموجة سخرية واسعة فيديو زفاف أصالة نصري يشعل السوشيال ميديا السلطات الكويتية ترحل إعلامية لبنانية بعد نشر صورها الفاضحة بعد تعليقها المثير.. رانيا محمود ياسين ترد على ابنة رجاء الجداوي هند القحطاني تصدم الجميع وتستعرض قصرها الفخم في امريكا فيديو بعد الحديث عن إنفصالهم.. حوار ساخن بين رهف القنون وحبيبها في مواقع التواصل نسرين طافش تدخل غمار المنافسة مع ياسمين صبري بإسعتراض خيالي عبدالرحمن المطيري يثير جدل غير مسبوق ويتصدر التيرند السعودي نسرين طافش تتعمد كشف صدرها بحركة مقصودة أثارت المتابعين.. شاهد بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب صورة فاضحة مسربة للسلطانة حليمة تثير غضب عشاق مسلسل أرطغرل بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل جدير بالذكر أن دينيز شاركت في عدة مسلسلات أبرزها مسلسل بنات الشمس والحلوات الصغيرات الكاذبات واشتهرت بدور سنا كوشوفالي في المسلسل الشهير الحفرة ونالت شهرة واسعة جدا في تركيا والوطن العربي.

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