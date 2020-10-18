نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيرس يهاجم صديقته بعنف ويكشف أسرارها مع زوجها ويطلق عليها هذا الوصف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

هاجم الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان صديقته ميغان ماركل، واصفا إياها بأنها "متسلقة اجتماعية قاسية" ومتهما إياها بأنها تقود حياة زوجها الأمير هاري، بعد فترة قصيرة من تخليها عنه.

وأشار مورغان الذي يقدم برامجَ تلفزيونية عديدة، وهو -أيضًا- عضو في لجنة برنامج "المواهب الصوتية" التلفزيوني، إلى أن همّ ميغان الأول، هو أن تصبح نجمة عالمية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

جورجينا تعرض ياسمين صبري لموجة سخرية واسعة

فيديو زفاف أصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

السلطات الكويتية ترحل إعلامية لبنانية بعد نشر صورها الفاضحة

بعد تعليقها المثير.. رانيا محمود ياسين ترد على ابنة رجاء الجداوي

هند القحطاني تصدم الجميع وتستعرض قصرها الفخم في امريكا فيديو

بعد الحديث عن إنفصالهم.. حوار ساخن بين رهف القنون وحبيبها في مواقع التواصل

نسرين طافش تدخل غمار المنافسة مع ياسمين صبري بإسعتراض خيالي

عبدالرحمن المطيري يثير جدل غير مسبوق ويتصدر التيرند السعودي

نسرين طافش تتعمد كشف صدرها بحركة مقصودة أثارت المتابعين.. شاهد

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

صورة فاضحة مسربة للسلطانة حليمة تثير غضب عشاق مسلسل أرطغرل

بالصور.. ظهور فتاة نسخة طبق الأصل من ليلي علوي

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وقال مورغان لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية الأحد: "هذا همها الأول والأخير وخطتها من البداية، وأنا متأكد من ذلك... والحقيقة أنها أطلعتني بصراحة على خططها، عندما كنا صديقين مقربين... كان هذا طموحها الأكبر في الحياة".

وأضاف: "ما أريد أن أقوله، هو أن الطريقة التي تعامل فيها ميغان ماركل أصدقاءها وعائلتها تعكس شخصية متسلق اجتماعي... إنها حقًا متسلقة اجتماعية قاسية، لن تتوقف عند أي شيء لنيل ما تريده، أنا متأكد أن السماء هي حدود طموحاتها".

واعتبر مورغان أن ميغان دوقة سوسكس "سيطرت على زوجها هاري، وأخذته بعيدًا عن أسرته" مشيرًا إلى أن صداقته مع ميغان كانت عابرة؛ لأنها "شخصية ذات طموح قاس".

ولفت إلى أن ميغان سعت للتقرب منه قبل عدة سنوات، وأنها طلبت مساعدته في كيفية التعامل مع الصحافة، مشيرًا إلى أنه اعتبرها صديقة حقيقة، إلا أنها تخلت عن صداقته بشكل مفاجئ، مثلما تخلت عن أشخاص وأشياء أخرى على حد تعبيره.

وقال: "يمكني القول بالتأكيد، أنه من خلال تجربة شخصية، بعد أن طلبت مني المساعدة في كيفية التعامل مع الصحافة، أن ميغان ماركل يمكنها أن تفعل السحر عندما تكون بحاجة لك، ولكنها بعد أن تنال مرادها تتخلى عنك فورًا".

وبسؤاله عن التقارير التي تحدثت بأنه مهووس بميغان، رد مورغان بقوله: "هذا كلام سخيف... فأنا دائمًا أتحدث عن دوق ودوقة ساسكس، لأنهما الآن حديث الساعة في العالم... والحقيقة أنهما أصبحا من أهم الشخصيات في أحاديث الصحافة حاليًا، إلى جانب شخصيات أخرى، مثل الرئيس دونالد ترامب، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ووباء كورونا..المشكلة أن هاري وميغان يتمتعان بذلك، ولا يرغبان بأن يتركا، وذلك شأنهما".

وتابع: "نظرًا لمعرفتي بها، وصداقتي السابقة لها، فإنني أعرف أي نوع من الأشخاص هي ميغان ماركل... أؤكد بأني لست مهووسًا بها، وانتقادي لها هو حقيقي وشرعي".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام