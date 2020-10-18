في إطلالة جريئة.. دانا جبر تظهر بفستان مكشوف وشفتين منفوختين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٧ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة السورية دانا جبر، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام، بإطلالة جريئة وجذابة.

دانا التي اشتهرت بشخصية "جميلة" ابنة الحكيم "أبو عصام" في الأجزاء الثاني والثالث والرابع من مسلسل باب الحارة، فاجأت متابعيها خلال الساعات القليلة الماضية، بهذه الإطلالة الجديدة التي تظهر فيها بفستان يكشف كتفيها وصدرها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "ولا تيأسوا من روح الله".

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اللافت في الأمر، أن الفنانة السورية البالغة من العمر (32) سنة، قامت بحظر التعليقات على الإطلالة الجديدة لها، كما قامت بحذف التعليقات عن جميع الصور ومقاطع الفيديو وعددها (107) والتي نشرتها عبر حسابها الخاص في انستغرام.

ورغم ذلك، فقد تداولت صفحات تتبع المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الجديدة لـ دانا جبر، منتقدة التعليق الذي رأفقته على الصورة كونه جزء من الآية الكريمة رقم (87) من سورة يوسف، ولا يصح أن توضع على صورة غير محتشمة.

كذلك، اعتمدت دانا في إطلالتها الأخيرة، لوك جديداً بتغيير لون شعرها، بينما ظهرت بشفتين أكثر اكتنازًا، ما يشير إلى قيامها بعملية فلير جديدة.

View this post on Instagram ولا تيأسوا من روح الله . A post shared by Dana Jabr (@dana.jabr) on Oct 17, 2020 at 6:01am PDT

وبدأت قصة الأزمة التي لاحقت دانا مع حساب في إنستغرام تحت اسم "فضيحة دانا جبر"، والذي بدأ بنشر صور تعود للممثلة السورية، وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول ونشر الصور من خلاله، لكن سرعان ما تم إغلاق ذلك الحساب بعد الإبلاغ عنه.

آنذاك، أكدت جبر أنها تتعرض "لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته". مضيفةً أن هذه الصورة "قديمة جداً وشخصية وغير معدة للتداول أو النشر".

وحظيت دانا وهي حفيدة الفنان محمود جبر، وجدتها الفنانة هيفاء واصف، وخالتيها الفنانة مرح جبر والفنانة ليلى جبر، بتعاطف واسع من قبل نشطاء وجمعيات ونسوية ومغردين في موقع تويتر، إذ رفض جميعهم "حملة الابتزاز والإساءة" التي تتعرض لها الفنانة.

وندد زملاء دانا في الوسط الفني بكل من ينشر الصور، ووجهوا دعوات للسلطات الأمنية لمحاربة ظاهرة الابتزاز الالكتروني التي كثيراً ما يقعها فيها مشاهير لا سيما نجوم السوشيال ميديا.



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