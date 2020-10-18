زوجة محمود ياسين ترفض مصافحة وزيرة الثقافة المصرية (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٠ مساءً (دوت الخليج )

رفضت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الكبير محمود ياسين، مصافحة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، والأب بطرس دانيال، خلال إقامة أسرة الراحل عزاء له يوم الخميس الماضي في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، لاستقبال المتوافدين لتقديم واجب العزاء والمواساة من السياسيين والصحفيين والمثقفين ونجوم ونجمات الفن وغيرهم من اصدقاء وتلاميذ الفقيد.

وحرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على تدشين سرادق عزاء لوالده، كما أحضر مقرئين لتلاوة القرآن الكريم على روحه الطاهرة.

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يأتي هذا وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وسمحت الحكومة المصرية بإقامة العزاء وصلاة الجنازات في المساجد باتباع إجراءات الوقاية.

وكان من بين الحضور ، محمود حميدة وإلهام شاهين وعبد الرحمن أبو زهرة وأشرف عبد الغفور وعماد رشاد وسليمان عيد وإيهاب فهمي ونادية مصطفى وحسن الرداد وسمير صبري وصلاح عبدالله، ومحمد رمضان وشريف منير وكمال أبورية ومحمد عز ومحمد الشرنوبي والموسيقار هاني مهنا وخالد محمود وليلى علوي ونهال عنبر وسهر الصايغ ودنيا عبد العزيز ويوسف شعبان وأحمد شاكر وأحمد العوضي ودينا فؤاد وليلى عز العرب وأشرف زكي، وسيف زاهر ومحمود سعد وسهير شلبي وعبد الرحيم علي والمخرج أحمد خالد موسى، أحمد آدم.

وحرصت الفنانة المصرية شهيرة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء واجب العزاء حيث امتنعت عن مصافحة الحضور وظهرت وكذلك ابنتها رانيا ياسين "فيس شيلد" للوقاية من الإصابة بالفيروس، فيما قام عدد من أفراد العائلة بتوزيع الكمامات على كل المُعزين للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر من خلال تلقي شهيرة العزاء في زوجها محمود ياسين، عدم إلقائها السلام بيدها على الحضور الذين كانوا يترددون عليها لتعزيتها، غير أن الفنانة المصرية ليلى علوي، بدا أنها لم تتنبه لذلك حتى التقطتها عدسات الكاميرات وهي تحاول مد يدها للسلام على شهيرة بينما ضمت الأخيرة يدها إلى صدرها.

وفعلت شهيرة ذلك للتعبير عن امتنانها لوجود ليلى علوي في العزاء، ولعدم إحراجها، غير أن ليلى علوي حرصت على رد ذلك الامتنان بـ"الطبطبة" على يد شهرة الثانية لحظة تركها بينما حاولت الثانية إبعاد يدها، وذلك في إطار حرصها على عدم السلام على أحد كي لا تُصاب بكورونا.



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