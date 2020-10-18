بسمة وهبة ترتدي الحجاب وهذا أول ما فعلته وسط لندن (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية دقيقة أمس السبت في أحد مستشفيات لندن.

ونشرت وهبة مقاطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وتقول: "الحمد لله أنا قلت اطمنكم عليا بس أول حاجة عملتها إني سجدت سجدة شكر لله إنه قومني ورجعني بالسلامة".

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ثم توجهت بالدعاء قائلة: "يا رب الطف بينا واللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر واشفي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه غيرك"، ثم وجهت شكرها لكل من سأل عنها فترة علاجها.

وما إن نشرت وهبة الفيديو حتى انهالت التعليقات التي تطمئن عليها وتحمد الله على معافاتها وتدعو الله بعودتها سريعا للشاشة وجمهورها.

View this post on Instagram الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب ???????????? A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Oct 18, 2020 at 1:24am PDT

وكانت وهبة، قد بثت مقطع فيديو قبل الدخول لغرفة العمليات فى أحد مستشفيات لندن، لإجراء عملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث قالت": "استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية: "يد الله فوق أيديهم".

وكشفت الإعلامية المصرية تفاصيل مرضها وتحدثت عن سبب سفرها للخارج مؤخرًا، وقالت: "سافرت للعلاج في الخارج لأني كنت في حالة صحية سيئة جدًا وكنت أعاني من مشكلتين في المعدة".

وأضافت وهبة في حوارها التليفزيوني عبر سكايب: "حالتي مش حالة نادرة بس حالتي كانت صعبة جدًا ومعدتي مينفعش يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقى خطر عليا أعمل عمليات فيها".

وتابعت: "ربنا كرمني بدكتور إنجليزي وجد لحالتي علاج وبقالي شهر مجاليش أي أعراض من اللي كانت بتحصلي"، موضحة أن المشكلة الثانية أنها كانت تعاني من نزيف، وعقب الفحوصات وجدت أن هناك هرمونات نشطة تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، قائلة: "ده المفترض ميكونش عندي عشان أنا مريضة سرطان، وعملت تحاليل وتم إرسالها لأمريكا عشان يعرفوا خطة علاجي هل بإزالة الورم نفسه ولا أخد علاج والنتيجة دي اللي هتحدد".



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