نشكركم على قرائتكم خبر مفاجأة بشأن سعر إيجار قصر هند القحطاني في أمريكا!.. شاهد كم يبلغ؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أثار القصر الذي استعرضته مشهورة سناب شات هندالقحطاني عبر مقطع فيديو العديد من التساؤلات حول سعره سواء تمليك أو إيجار . وكشف موقع zillow الأمريكي المتخصص بتسويق العقارات عن سعر إيجار القصر الفخم الذي يقع في مدينة سان دييغو بأمريكا.

وحسب “الموقع” فإن سعر إيجار القصر شهريا 17000 دولار وسنويا يصل لـ200 ألف دولار. جديد أخبار دوت الخليج: وكانت هند القحطاني فاجأت مشهورة سناب “هند القحطاني” متابعيها بشراء قصر في أمريكا، حيث كشفت عن تفاصيله لمتابعيها. واستعرضت القحطاني القصر الخاص بها في فيديو مدته دقيقتين تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول : “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل بناتي شوفوا الجمال شوفوا الفخامة والأناقة”.

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