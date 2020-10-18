فلكي شهير يزف البشارة : جاء الذي ‘‘كان ينتظره العرب على أحر من الجمر’’

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عدن - نيرة ابو خليفة - أوضح الخبير الفلكي السعودي والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن يوم الجمعة هو أول أيام الوسم والذي كان ينتظره العرب على أحر من الجمر، مضيفاً أن مدته 52 يوماً.

وأضاف الحصيني أن الوسم يتميز بسحابه ومطره وجوه ونباته الجميل، وسمي بذلك الاسم لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض، فيترك فيها وسوماً من سيوله، كما تنبت فيه الأعشاب التي تصلح للرعي. وأشار إلى أن العرب كانوا يتتبعون في الوسم أخبار الأمطار خاصة أهل المواشي، مبيناً أنه يتميز كذلك بظهور الكمأة، وتزيد فيه ساعات الليل على حساب النهار.

*صحيفة الجزيرة

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