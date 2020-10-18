نشكركم على قرائتكم خبر ضربة معلم.. تركيا تقطع الذراع الأيمن لـ‘‘محمد بن زايد’’ ووكالة دولية تكشف (التفاصيل) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال مسؤول أمني بارز، يوم الجمعة، إن مسؤولين في المخابرات التركية اعتقلوا رجلا آخر للاشتباه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه ولم يفصح عن هوية المعتقل. وقال المصدر إن المشتبه به اعترف. ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الإماراتية.

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واعتقلت تركيا العام الماضي رجلين كانت أيضا تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول في ذلك الوقت إن أحدهما له صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ووفقا لمكتب الادعاء انتحر أحد المشتبه بهما.

وقال المسؤول اليوم إن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي “واخترق شبكات لمعارضين عرب وصحافيين لسنوات”.

وثمة خلافات بين أبوظبي وأنقرة لعدة سنوات بشأن عدة قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية والنهج المتبع مع جماعات الإسلام السياسي كما تساند كل دولة منهما طرفين متحاربين في ليبيا.

(رويترز)