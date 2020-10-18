مشاعل الشحي تغازل حبيبها الجديد بعد لحظات من ظهورها مع زوجها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٨ مساءً (دوت الخليج )

وجهت الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، رسالة غزل لحبيبها الجديد الذي لم تفصح عن هويته، وذلك بعد لحظات من ظهورها برفقة زوجها ومواطنها الإعلامي أحمد خميس عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وقالت الشحي في رسالتها لحبيبها الغائب عن عينيها عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستغرام، متغزلة فيه : "لست أمام عيني لكنك كل ما أرى".

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وقبل إعلانها العودة إلى زوجها أحمد خمیس، ظل الأخير يواصل رسائله الموجهة لها، منذ إعلانها انفصالها عنه قبل نحو شهرين.

ونشر خمیس على إنستغرام، منشورا يغازل فيه مشاعل الشحي قال فيه: "اشتقت إليك كثيرًا، أنا أحبك".

رسالة خميس الغزلية الأخيرة، تسببت بتعرضه لهجوم شديد من قبل متابعيه ، واتهموه بإهانة نفسه كثيرا أمام زوجته التي تركته.

وفي منشور مستقل بحسابها على "إنستغرام " علقت الإعلامية مشاعل الشحي، على رسالة خميس ، ساخرة : "قلبي حن عليك خلاص".

لم يكن هذا المنشور هو الأول الذي يوجهه خميس ضمنيا إلى الشحي، حيث كتب مؤخرا عبر إنستغرام أيضا، منشورا ربطه الجمھور باشتیاقه لمشاعل وأنه ما زال یحبھا كثیرا، وابدوا استغرابهم من مواصلته إهانة نفسه رغم علمه بأنها تركته وأعلنت انفصالها عنه. وخاطبوه قائلين "يكفيك إهانات".

كما ظھر أحمد خمیس مؤخرا في موقف مهين جدا عبر مقطع فیدیو، وھو یبكي بشدة، وعلق قائلا "المشكلة أني أحب شخص وملى قلبي ھاد الشخص.. مابقدر أعیش من غیرھا.. المشكلة ھاد الشخص انك بتعمله كل شيء عشان تسعده وتخلیه دائما مبسوط لكن ھو.."، وقبل ان يكمل حديقثه جھش بالبكاء..

كما سبق ووجه الاماراتي خمیس رسالة عبر "إنستغرام" للمشككین في رجولته من زملائه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي : "اللي قاعد یشكك في رجولتي.. ھو اللي مشكوك في وضعه.. لأني أوفر ستریت". معتبرا تشكيكهم مجرد إشاعات.

بدایة الجدل حول أحمد خمیس ومشاعل الشحي جاءت مع إعلان الشاب الإیراني شھاب "ملح الإنستغرام" نبأ انفصالھما، إلا أنھما لم یؤكدا الخبر في بدایة الأمر كما لم ینف أحدھما الأمر، واكتفیا بشن تلاسن غیر مباشر دائما ما یفسره الجمھور بقصد كل منھما الآخر.

وسبق ونشرت مشاعل صورة لھا أرفقتها بتعلیق يؤكد عدم قدرتها البقاء لحظة واحدة مع خميس، حيث قالت فيه "إعلان الیوتیوب 5 ثواني ما تحملته.. اتحملك أنت على أي أساس"، مما تأكد لجمھورھا بأنها قصدت بذلك زوجھا أحمد خمیس بعد أنباء عن وقوع خلافات حادة بینھما.

ورد خمیس علیھا بنشره صورة له، وأرفقھا بتعلیق قائلا: "لا تحزن على من تغیر علیك فجأة.. فقد یكون اعتزل التمثیل وعاد إلى شخصیته الحقیقیة"، وفسرھا متابعوه بأنه یقصد مشاعل الشحي.

وفي السياق، كان أحمد خميس قد تعرض للطعن في رجولته وللسخرية من قبل عدد من زملائه وزميلاته ورواد مواقع التواصل من بينهم نجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر ، والإيراني شهاب "ملح الإنستغرام " ، عبر حملة واسعة، ليخرج بعدها بشعر أشقر وناعم وعينين مكحلتين، برد باهت قال فيه إن تلك الحملة مجرد شائعات.





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