نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طليقة وائل كفوري تشعل مواقع التواصل بظهورها المفاجئ بهذا المنشور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجمهور بظهورها الجديد عبر منشور لها في حسابها على موقع إنستغرام، بعد غيابها فترة طويلة عن التفاعل عبر مواقع التواصل، حيث حمل هذا المنشور اعتذارًا ومسامحة أثارت التساؤلات بين المتابعين.

وأكدت أنجيلا بشارة في منشورها أن ابنتيها "ميشيل وميلانا" فوق كل اعتبار واصفة إياهما بملائكتها، وأوضحت بأن المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، مردفة أنها بدأت صفحة جديدة وطوت الماضي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مشاعل الشحي تغازل حبيبها الجديد بعد لحظات من ظهورها مع زوجها (صور)

بسمة وهبة ترتدي الحجاب وهذا أول ما فعلته وسط لندن (فيديو)

مقاطع فيديو إباحية تورط مذيعة مصرية شهيرة

زوجة محمود ياسين ترفض مصافحة وزيرة الثقافة المصرية (شاهد)

بعد طردها من الكويت.. الاعلامية اللبنانية سازديل تتحدى السلطات بعقد زواج!

في إطلالة جريئة.. دانا جبر تظهر بفستان مكشوف وشفتين منفوختين

بيرس يهاجم صديقته بعنف ويكشف أسرارها مع زوجها ويطلق عليها هذا الوصف

روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

جورجينا تعرض ياسمين صبري لموجة سخرية واسعة

فيديو زفاف أصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

السلطات الكويتية ترحل إعلامية لبنانية بعد نشر صورها الفاضحة

بعد تعليقها المثير.. رانيا محمود ياسين ترد على ابنة رجاء الجداوي

هند القحطاني تصدم الجميع وتستعرض قصرها الفخم في امريكا فيديو

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وكتبت أنجيلا بشارة: "المسامحة خيار والاعتذار قرار.. ميشيل وميلانا ملائكتي فوق كلّ اعتبار.. المحبّة تحتمل كلّ شيء وتصدّق كلّ شيء وترجو كلّ شيء وتصبر على كلّ شيء.. ومن يفتخر فليفتخر بالرب.. هذه أنا، هذه هي الولادة الجديدة، الولادة من روح القدس! مع محبتي".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الرسالة على نطاق واسع وسط مطالبات بتفسيرها وتساؤلات عن سبب ظهورها في ذلك التوقيت بتلك الرسالة وعما إذا كانت تقصد بها طليقها وائل كفوري من عدمه لاسيما وأنها منعت خاصية التعليقات عبر حسابها الخاص.

على الجانب الآخر تطرق البعض إلى اعتبار حديثها مجرد كلام عام ربما لا ينطبق على حالتها الخاصة وأزمة انفصالها عن وائل كفوري، واصفين حديثها بالجميل، وربما يعتبر بداية جديدة من حياتها في ظل ذكرها لابنتيها بأنهما فوق كل شيء.

https://www.instagram.com/p/CGTCBnhpaMu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGTCBnhpaMu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 13, 2020 at 1:37pm PDT

وكانت أنجيلا بشارة، حديث المواقع الإخبارية والسوشال ميديا في عام 2019، عقب إعلان الفنان اللبناني وائل كفوري انفصاله عنها بشكل رسمي، بينما صدمت أنجيلا، الجمهور آنذاك بإعلانها تعرضها للعنف اللفظي والجسدي من قبل طليقها وأن هذا سبب انفصالها عنه كاشفة عن وجود تقارير طبية تؤكد ذلك.

يُذكر أن الأزمة بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة انتهت بتسوية نهائية في قضية أولادهما بعيدًا عن ساحات ونزاعات القضاء وذلك بعد توقيعهما على اتفاقية تقضي بالتسوية التامة؛ إذ أكّدت تقارير صحفية أن بشارة وقّعت على تعهد مكتوب لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيلًا عن طليقها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام