نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طفلة تصور أمها عارية وترسلها إلى أصدقائها ..تفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١١ مساءً (دوت الخليج)

تسببت طفلة في فضيحة مدوية لوالدتها بين الأصدقاء والأقارب، فقد أرسلت فتاة تبلغ من العمر عامين صور والدتها عارية إلى جهات الاتصال في هاتفها ، بما في ذلك الزملاء السابقين وأصدقاء الجامعة.

وسمحت "إميلي شميت" لابنتها كارسين باللعب بهاتفها أثناء تجفيف شعرها بينما كانت تقف شبه عارية أمام المرأة، ولم تلاحظ الأم البالغة من العمر 30 عامًا أن طفلتها كان يأخذ لقطات عارية لها من خلفها ويرسلها إلى العديد من الأصدقاء على Snapchat.

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وعندما تلقت رسالة من زميلها في العمل يقول لها "شكرًا على صورك العارية" ، أدركت إميلي ما فعلته "كارسين" الصغيرة، بحسب ما نشرن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأرسلت الطفلة الصور العارية إلى 15 شخصًا ، بمن فيهم أصدقاء والدتها السابقون بالجامعة ، وأحد معارف العمل ، والعملاء السابقين وزملاء العمل.

وحاولت إميلي احتواء الموقف وارسلت اعتذارًا عن الصور وأكد البعض أنهم إما تلقوا صورة عارية أو عشوائية مثل السقف أو قدم الطفل.

وعلى الرغم من إحراجها قررت الأم مشاركة قصتها لإضحاك الناس، وقالت إميلي، من ولاية أوهايو بالولايات المتحدة: "لقد شعرت بالخوف، أعتقد حرفيًا أنني مت لمدة دقيقة ثم عدت إلى الحياة حتى أتمكن من إخبار الناس بما حدث".



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