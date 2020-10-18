إبنة محمود ياسين تحرج إبنة رجاء الجداوي بشأن المرض الذي تسبب بوفاة والدها

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عدن - نيرة ابو خليفة - ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على ما روجته السيدة أميرة - ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي - حول إصابة "ياسين" بمرض الزهايمر قبل وفاته. وقالت "رانيا" في برنامج "التاسعة": والدي مكانش مصاب بالزهايمر وهذا الكلام غير صحيح . جديد أخبار دوت الخليج: وأضافت: والدي كان يتذكر أصدقاءه لآخر يوم وكان يحفظ التفصيلات البسيطة مثل تشكيل اللغة العربية وينزعج بشدة لو نطق أحدنا كلمة دون تشكيل صحيح.

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