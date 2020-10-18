بملابس النوم.. نجمة "موت أميرة" تستعرض جسدها بحركات إغراء جريئة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

شاركت نجمة مسلسل موت أميرة، الشابة شيراز، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بصورة إغراء جريئة وجديدة.

وظهرت الفنانة شيراز في اطلالتها الحديثة، بملابس نوم ملتصقة بجسدها، وتسريحة شعر جذابة انسدلت نحو صدرها ونهديها بإنسياب بديع.

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وتعمدت برفع ساقها اليمنى لفوق اللوح الخشبي الذي تفترشه فيما تركت الأخرى متدلية بطرفه، ووضعت يديها وسط فخذيها .

وعلقت نجمة " موت أميرة" على اطلالتها قائلة : "أصنع ذكريات جميلة" . وسرعان ما انهالت عليها التعليقات التي عبر جمهورها من خلالها عن حبه لها واعجابه بإطلالتها الجريئة.

وقال متابعون : " كمية الأنوثة فيك لا نهاية لها، يخرب بيتك ما احلاكي، بتجنني حبيبتي، مساء الورد لاحلى وردة ، نجمة مضيئة في سماء الفن، تجنني بملابس النوم".

https://www.instagram.com/p/CGXv_8oHlni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGXv_8oHlni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGXv_8oHlni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ???????????????????????? ???? (@shirazlb) on Oct 15, 2020 at 9:35am PDT

ومؤخرًا نشرت الشابة شيراز ، صورًا جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، متنوعة المشاهد، من حيث الحركات ووضعية الجلوس ونظرات عينيها الساحرتان، أما الملابس القصيرة ذات اللون الأزرق فظهرت بها في اللقطات الخمس ، وبدت مكشوفة الصدر مع الساقين والفخذين بالكامل.

وحظيت إطلالة الإغراء الجريئة لنجمة "موت أميرة" بتفاعل كبير من متابعيها، واجمعوا على أنها تتفوق على جميع قريناتها الفنانات في الوطن العربي، جمالاً ورقة وإثارة، وأبدوا انبهارهم بجراءة نجمتهم وإعجابهم بظهورها الرائع والمثير، الذي أسعدهم. وكانت الفنانة اللبنانية شيراز، قد كشفت مؤخرا عن توقيعها عقد مسلسل جديد، ونشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع إنستغرام، يظهرها وهي توقع مع إحدى شركات الإنتاج على عقد انجاز المسلسل، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها السابق "موت أميرة" ، وبرزت من خلاله موهبة شيراز التمثيلية بقوة الى جانب موهبتها في الغناء.

يذكر ان الفنانة شيراز اطلقت في عام 2010 أغنية لياليك، وتبعتها بألبوم يحمل نفس الاسم في 2011 ، واصدرت بالتعاون مع الفنان الإيطالي آدام كلاي أغنية "سهرت عيوني" في 2011، وهي عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وفي مايو 2014 أصدرت أغنيتها المنفردة أموت وانساك، من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك وغنتها باللهجة المصرية.

وولدت باميلا سعادة المعروفة بإسم الشهرة شيراز، في 19 سبتمبر عام 1993 في منطقة جونية بلبنان ، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2008.



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