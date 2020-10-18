حسن شاكوش يوجه رسالة نارية لمنتقدي شهرته وثروته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢١ مساءً (دوت الخليج)

بعث الفنان المصري حسن شاكوش رسالة نارية الى كل منتقدي شهرته وثروته.

وقال الفنان إن هذه الرسالة تأخرت كثيرا. كما أوضح ان الرزق وتوقيته بيد الله ولا يصح ان يكون محل سخرية.

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وأضاف شاكوش أن ثروته جناها من تقديم أغاني المهرجانات، مشيرا الى أنه واجه الكثير من الأزمات والمعاناة من الفقر في البداية.

ونشر شاكوش صاحب مهرجان “بنت الجيران” رسالة مصورة بالفيديو عبر حسابه بموقع إنستقرام، وصفها بأنها “رسالة مهمة لكل اللي مستكتر عليا اللي أنا فيه”.

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وأضاف شاكوش أيضا في الفيديو: كان فيه كلمتين صبرت عليهم كتير وكان لازم يتقالوا. محدش يعرف المعاناة اللي كنت فيها عشان أوصل للي أنا في دلوقتي.

وتابع : “الناس اللي بتقولي شهادتي أوديها فين، ده شاكوش بيلف العالم كله، ليس لي ذنب أو شان”.

كما أوضح في رسالته للمنتقدين : “ربنا مش كتبلك توصل للي أنا وصلتله ممكن نصيبك لسه مجالكش”.

ورد عليه نجم ستار أكاديمي محمد شاهين قائلا: ربنا يراضيك ويصلح حالك انت قلبك طيب ونضيف من جواك”.

كما تعاطف مع الفنان حمادة صميدة الذي تعرض للتنمر مؤخرا بسبب ملامحه القاسية.

وقال: ياحبيبي ده حقد وحسد وانت في يوم قولتلي ملكش دعوه بحد كمل وانت جي. وانا بقولك كمل ربنا معاك وهتنجح اكتر واكتر ربنا يوفقك ويكرمك يا اخويا.

يذكر أن شاكوش طرح منذ يومين أغنيته الجديدة بسكوتايه مقرمشه مع المطرب حماده مجدي، والتي حققت نسبة مشاهده ٢ مليون و٨٢٠الف مشاهد، كما يستعد لخوض اختبارات عضوية نقابة المهن الموسيقية مجددا.



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