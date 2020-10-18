خليجية تخدع صديقتها بتسهيل زواجها من شقيق زوجها.. ثم تفاجئها بهذا الأمر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٧ مساءً (دوت الخليج)

استولت خليجية على 85 ألف درهم من صديقتها بعدما أوهمتها بأنها ستساعدها للزواج من شقيق زوجها، ثم تبين أنه "عريس وهمي".

وحسب وسائل الإعلام الاماراتية ادعت المجني عليها على صديقتها، مطالبة إياها برد المبلغ كاملا لها، مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد.

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وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأداء 85 ألف درهم للمدعية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية والمدعى عليها كانتا صديقتين، وبعد طلاق الأولى، عرضت عليها الثانية التواصل مع شقيق زوجها من خلال برنامج (الواتساب) لرغبته في خطبتها.

وقد طلب شقيق زوج المدعى عليها مبالغ مالية منها، بلغ مجموعها 85 ألف درهم، دفعتها له خلال عام عن طريق تسليمها لزوجة شقيقه لسداد مخالفاته المرورية وتكاليف علاجه من حادث مروري، على أن يردها لها لاحقا.

وتبين من التحقيقات أن الرجل لم يسدد المبالغ المالية للمدعية أو يخطبها، قبل أن يتضح لها أن العريس الذي عرضته صديقتها عليها هو عريس وهمي، وأنها كانت تراسل صديقتها نفسها على برنامج (الواتساب) من دون ان تعرف ذلك، وأن الهدف كان الاستيلاء على أموالها.





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