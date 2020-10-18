لأول مرة الكشف عن دوافع وأسباب طلاق مراد علمدار لزوجته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠١ مساءً (دوت الخليج)

أعلن الممثل التركي (نجاتي شاشماز) المعروف عربياً بـ"مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"، إقامة دعوى قضائية لـ الانفصال عن زوجته (نجاهان كشيكجي) نتيجة "خطأ فادح"، بعد زواج استمر لـ سبع سنوات. وحسب وسائل إعلام تركية، فإن "شاشماز" طالب زوجته بمبلغ "10 ملايين ليرة تركية" كـ تعويضات، في دعوى الطلاق التي رفعها ضدها متهماً إيّاها بأنها "هزّت المؤسسة الزوجية بخطئها الفادح"، دون توضيح ماهية هذا الخطأ.

ووصفت صحيفة "ديلي حرييت" التركية، قضية الطلاق التي رفعها "شاشماز" ضد زوجته "كشيكجي" أمام محكمة الأسرة في مدينة إسطنبول التركية بـ"الغامضة"، مشيرةً إلى فشل الجهود التي بُذلت لـ رأب الصدع بين الزوجين، مِن أجل إنقاذ زواجهما الذي أثمر طفلين.

وقال "شاشماز" في بيان لـ محاميه، بأن الجهود لـ حل الخلافات "لم تكلل بالنجاح"، مضيفاً المحامي أن "شاشماز، ونتيجة لهذا الفشل، رفع دعوى طلاق أمام المحكمة مِن أجل الانفصال عن زوجته"، مطالباً إيّاها بـ حضانة الطفلين وبمبلغ "10 ملايين ليرة تركية".

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وطالب محامي الدفاع عن بطل "وادي الذئاب"، بمنع الزوجة (نجاهان كشيكجي) مِن السفر، خشية توجهها إلى ألمانيا - التي تحمل جنسيتها - مع الطفلين (علي، ويوسف)، وذلك أثناء النظر في قضية الطلاق.

أمّا بخصوص "الملايين العشرة" التي طلبها "شاشماز" مِن زوجته (التي تصغره 20 عاماً)، فهي عبارة عن "5 ملايين ليرة تركية" كـ تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمؤسسة الزواج، وخمسة أخرى كـ تعويض عن أضرار غير زوجية، لم تُعرف طبيعتها.

و(نجاهان كشيكجي) هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب" - مِن أبرز وأشهر المسلسلات التركية -، وأحد المشرفين على إنتاجه، وتزوجها "شاشماز" قبل سبع سنوات، بتاريخ مميز اختاره هو (12/12/2012)، حيث عُقد حفل القران في أحد أشهر مطاعم إسطنبول بحضور عدد كبير من الفنانين والأدباء والكتاب وبعض الشخصيات السياسية.

يشار إلى أن "شاشماز" (مراد علمدار) اكتسب شهرته مِن بطولته في مسلسل "وادى الذئاب" - الذي تنتجه شركته "بانا فيلم" -، ولاقى المسلسل رواجاً في معظم أنحاء العالم لا سيما الوطن العربي، حيث تعددت قصص هذا المسلسل ما بين العراق وفلسطين وسوريا في عدد من أجزائه الـ 11.



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