نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان قصير وشفاف.. ريهام عبد الغفور تلهو فوق "مرجيحة".. والجمهور: طفلة صغيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "انستجرام" صورة جديدة لها.

وعلقت ريهام عبدالغفور ، على الصورة قائلة :" آخر أيام الصيفية" في إشارة منها إلى توديعها فصل الصيف بهذه الإطلالة الجريئة.

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وبدت الفنانة المصرية، في إطلالتها الصيفية، بنظارة شمسية وفستاناً شفافاً وقصيرا، الأمر الذي أظهر صدرها وفخذيها وأبرز بقية جسدها، كما اختارت مكياجا خفيفا وتسريحة شعر قصير .

وقامت الفنانة ريهام عبدالغفور، بالصعود لفوق مرجيحة لتلهو قليلا وتستريح من ضغوط العمل وضجيج المدينة.

وحظيت إطلالة الإغراء الجريئة للنجمة المصرية بإعجاب متابعيها، بالإضافة إلى الكثير من التعليقات التي وصفتها بعضها بـ" الطفلة الصغيرة" ، بسبب ظهورها بملابس عادة ما ترتديها الفتيات الصغيرات.

وعلق عدد من المتابعين قائلين :"أحلى ريهام في الدنيا، صغيرة ودلوعة، شكلك طفلة صغيرة، تبدين طفلة في دي الصورة، نجمة وعسولة".

https://www.instagram.com/p/CGXjwGllfnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGXjwGllfnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGXjwGllfnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Oct 15, 2020 at 7:48am PDT

وقبل أيام قليلة شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة نادرة لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة وهي في العشرينيات من عمرها، وعلقت قائلة "امبارح كان عمري عشرين".

وتداول الصورة فور نشرها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من المواقع الإلكترونية، تحت عناوين عديدة بالإضافة إلى إنهمار تعليقات المتابعين عليها بشكل غزير.

وقال متابعون : "حركة إغراء قاتلة وساحرة، عضك لشفتيك أشد اغراء من أي حركات أخرى اغرائية، يبدو أنه كان بقربك شخص معجبة به فعبرتي عن حبك له بعض الشفايف بدل الكلام لأنك كنت وقتها خجولة كثير، عض الشفاه ملفتة للنظر وكلام مبطن بثوب من العفوية والخجل، حركة عض الشفتين أكثر جاذبية وأقوى من كل الكلمات".

واحتفلت مؤخراً الفنانة ريهام، بعيد ميلادها الـ42 ، وسط حشد من زملائها وزميلاتها الذين قدموا إلى منزلها لمشاركتها حفل عيد ميلادها وتقديم التهاني والتبريكات لها بهذه المناسبة.

وكتبت الفنانة المصرية، بهذه المناسبة تعليق عبر حسابها على موقع إنستغرام جاء فيها :"كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادى".

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية، في مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى الماضي، والمسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى و أحمد صلاح السعدني.



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