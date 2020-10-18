رفعت ملابسها للأعلى.. إنجي المقدم تستعرض مفاتنها من فوق خيوط معلقة في الهواء (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة والمذيعة إنجي المقدم مجموعة صور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت المذيعة إنجي المقدم في الصور بملابس باللون الأبيض ، وشعر منسدل على كتفيها، وهي ممددة فوق شبك من خيوط بيضاء معلق في الهواء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: في أول ظهور لها.. حرم سلطان عُمان تخطف الأنظار وتتصدر التريند (صور) بفستان قصير وشفاف.. ريهام عبد الغفور تلهو فوق "مرجيحة".. والجمهور: طفلة صغيرة القضاء المصري يلغي حكم بحبس سما المصري ويقر تأجيل الإستئناف على حكم آخر بملابس النوم.. نجمة "موت أميرة" تستعرض جسدها بحركات إغراء جريئة طليقة وائل كفوري تشعل مواقع التواصل بظهورها المفاجئ بهذا المنشور مشاعل الشحي تغازل حبيبها الجديد بعد لحظات من ظهورها مع زوجها (صور) بسمة وهبة ترتدي الحجاب وهذا أول ما فعلته وسط لندن (فيديو) مقاطع فيديو إباحية تورط مذيعة مصرية شهيرة زوجة محمود ياسين ترفض مصافحة وزيرة الثقافة المصرية (شاهد) بعد طردها من الكويت.. الاعلامية اللبنانية سازديل تتحدى السلطات بعقد زواج! في إطلالة جريئة.. دانا جبر تظهر بفستان مكشوف وشفتين منفوختين بيرس يهاجم صديقته بعنف ويكشف أسرارها مع زوجها ويطلق عليها هذا الوصف روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وقامت الفنانة المقدم، في اطلالتها، برفع الجزء الأسفل من سروالها لتكشف ساقها، وكذا رفع يديها لكشف إبطيها في حركة إغراء جريئة أثارت اندهاش واعجاب متابعيها. https://www.instagram.com/p/CGfEh2wASYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGfEh2wASYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on Oct 18, 2020 at 5:49am PDT وعرف عن الفنانة أنجي المقدم تميزها في كل دور تقدمه حتى إنها أصبحت علامة مسجلة للأدوار الصعبة ونجمة للمهام الثقيلة كما يطلق عليها حاليا، حيث تسند لها الأدوار المركبة التي لها أكثر من وجه. ومؤخرا نجحت إنجي في تقديم دور الطبيبة النفسية بمهارة في مسلسل لعبة النسيان الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وشاركها في بطولته، دينا الشربيني وأحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي. وقدمت إنجي المقدم، في بداية حياتها المهنية العديد من البرامج التلفزيونية منها: ليالي أوجيني، ثم التحقت بمجال التمثيل وشاركت في عدة أعمال درامية، من بينها مسلسلات: حواديت الشانزليزية، ولد الغلابة، حكايات بنات ج2 وج3، 30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة.

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