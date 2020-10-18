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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تركت الناشطة السعودية رهف القنون رسالة جديدة لجمهورها وذلك من خلال خاصية الستوري على حسابها على إنستقرام عبرت خلالها عن مشاعرها وما مرت به من تجارب خلال هذا العام الطويل.

وكتبت رهف القنون أنها خلال هذا العام اختلطت عليها الكثير من المشاعر مرت بالكثير من التجارب مثل الخسارة والفشل، البكاء والضحك وحتى الحب لكنها لم تنسحب أبداً.

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من جديد.. رهف القنون تفاجئ الجمهور السعودي وتكشف عن تطورات حالتها النفسية غير المستقرة وصور جديدة لابنتها وزوجها

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وأكملت الحديث من خلال رسالة أخرى حيث أوضحت أنها تعيش الكثير التناقضات حيث يمكنك الدخول إلى حمامات Walmart لأنها مفتوحة في حين أن غرف الملابس ليست كذلك وبسبب الحجر الصحي لانتشار فيروس كورونا أصبح من المسموح لج الذهاب إلى الطبيب لكن لا يمكنك الخروج في موعد.

كما أن كل شخص ملزم بارتداء الكمامة حتى عند الدخول إلى مطعم لكن بمجرد الجلوس إلى الطاولة يمكنك نزع الكمامة، وكلها أمور متعارضة معها بعض ويركد حالة المشاعر المختلطة التي تمر بها رهف هذه الفترة.

في الوقت نفسه حرص والد ابنة رهف لوفولو أندي على نشر صور جديدة تجمعه مع الطفلة بانا لكنه حافظ على إخفاء ملامحها وعلى ما يبدو أنها كبرت قليلاً وأصبح عمرها ما يقارب الـ4 أشهر.

مع الصور نشر الأب تعليق عبر من خلاله عن سعادته بها وقال شكراً لقد أعطتني الحياة ومن المستحيل أن أرد الجميل، الخطة هي أن أثبت لك ذلك مع إشارة إلى أن ولادة الطفلة قد غيرت من حياته كثيراً.

رهف القنون كانت قد نشرت صور ابنتها لأول مرة برفقة والدها في شهر يوليو الماضي، وعلقت على الصور أنها تريد أن تقضي بقية حياتها بجوار ابنتها ووالدها.

زوج رهف القنون

كانت رهف القنون قد تحدثت من قبل عن مسألة الزواج وأكدت أنها من المستحيل أن تتزوج بشخص لا تحبه وأن أكثر مصدر للخوف في حياتها هو الزواج بدون حب وقالت من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة وذلك قبل أن تهاجر وتترك السعودية وعائلتها هناك بشكل نهائي.

عائلة رهف القنون

أوضحت رهف من قبل أنها على علاقة بعائلتها في السعودية على الرغم من المشاكل التي وقعت بينها وبينهم إلا أنهم اليوم تقبلوا أن رهف أصبح لديها حياة مستقلة وتمكنت من تكوين عائلة تحبها كثيراً.