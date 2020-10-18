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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر الفنان المصري محمد رمضان، مساء يوم أمس السبت، مقطع فيديو جديد على حسابه بموقع الصور والفيديوهات العالمي، انستغرام، لمقطع من أغنيته "نمبر وان NUMBER ONE" تم حذفه.

مقطع محذوف من أغنية نمبر وان NUMBER ONE

وظهر محمد رمضان، بمقطع الفيديو، الذي ذيله بتعليق:"الكوبليه المحذوف من أغنية نمبر وان NUMBER ONE، وهو يُمارس بعض التمارين الرياضية قبل أن يستقل سيارته.

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محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية "نمبر وان NUMBER ONE" .. شاهد

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ولم يُوضح الفنان محمد رمضان سبب حذف المقطع من أغنيته، فيما جاءت كلمات الجزء المحذوف من أغنية نمبر وان NUMBER ONE كالأتي:"الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت على الكل وعبرت.. طلعت على القمة وربعت.. عملت الباسوورد وشخبطت".

أغنية نمبر وان NUMBER ONE

وطرح محمد رمضان أغنيته نمبر وان NUMBER ONE في يوليو 2018 بطريقة الفيديو كليب؛ حيث حققت عدد مشاهدات تخطى 162 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بمنصة يوتيوب YouTube.

محمد رمضان يُثير الجدل في آخر ظهور له

وفي سياق آخر، أثار حرص الفنان محمد رمضان على المشاركة في عزاء الفنان المصري الراحل محمود ياسين جدل كبير بسبب بعض التصرفات التي قام بها ورصدها الإعلام مما عرضه لنقد كبير.

وارتدى محمد رمضان خلال العزاء "جاكيت" أسود مُزين بـ "الترتر" في إطلالة "كاجوال"، بخلاف نضارة شمس عليها إطار ذهبي مميز وهو ما تسبب في الكثير من التساؤلات؛ حيث لم يتخلى عنها طول فترة وجوده في سرادق العزاء رغم حضور عدد كبير من أبرز النجوم في مصر.

كما تسبب رمضان في جدل آخر بسبب التزاحم الكبير عليه لحظة دخوله إلى العزاء وبمجرد أن جلس بدأ في التدخين وهو ما تسبب في جدل جديد بسبب تصرفه هذا.

وكان الفنان محمود ياسين قد توفي عن عمر يناهز 79 عاماً بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية في بلاده بسبب أزمة في الجهاز التنفسي، حيث أصيب في آخر عامين بمرض الألزهايمر وتدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بشرخ في الحوض. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــا