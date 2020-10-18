في أجرأ إطلالة.. كاميليا ورد تؤدي تمارين بحمالة صدر (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٤ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة "كاميليا ورد، عبر حسابها الشخصي في موقع إنستجرام صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت المطربة الجزائرية الشابة، في الصورة بإطلالة جذابة خطفت الأنظار إليها، فنالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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واختارت لهذه الإطلالة التي التقطت لها من جلسة تصوير جديدة في صالة رياضية، حمالة صدر فقط في نصفها الأعلى، وبكيني في نصفها الأسفل. وتسريحة شعر جذابة انسدلت نحو ظهرها وكتفها الأيسر ، وحذاء رياضي.

وبدت الفنانة كاميليا ورد، وهي واقفة تمارس تمرين رياضي وهاتفها الجوال بيد ، وفي اليد الأخرى مسكت اللعبة التي تخوض التمرين بها.

وتلقت مشاركة النجمة الجزائرية، تعليقات غزيرة من قبل متابعيها من عدة دول عربية ، حيث لوحظ ذلك من خلال اللهجات التي كتبت بها تعليقاتهم .

وهذه بعض من تلك التعليقات :" تهبلي كامي، أحبج من العراق، حلوة بنت بلدي، يا ويل قلبي من جمالك حبيبتي، ما كنت بعرف الجمال الجزائري هيك، جمالك جمال ودلالك دلال" .

https://www.instagram.com/p/CGfIl2DlkLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGfIl2DlkLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ???????????????????????????? ???????????????? ???????? (@kamilyaward) on Oct 18, 2020 at 6:25am PDT

وطرحت المطربة كاميليا ورد، مؤخراً فيديو كليب جديد بعنوان "ليلة"، تولى المخرج فادى حداد، تنفيذه ، وأظهر كاميليا بصورة مبتكرة فى عدد من المشاهد، وهي ترتدي كمامات عصرية ومزينة بالأحجار الكريمة، وسط قالب راقص يضج بالفرح..

أغنية "ليلة" من كلمات رمضان محمد، والحان محمد عبية، وتوزيع أمين نبيل، وجيتارات باسم سعيد، وميكس وماستر امير محروس.



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