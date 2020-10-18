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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يرتبط الشيب عادة بالتقدم في السن، إلا أننا أصبحنا نلاحظ ظهور الشعر الأبيض لدى النساء والرجال بدءا من عمر الثلاثينات، إذ ينتج ظهور الشعر الأبيض عن نقص في إفراز مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين الشعر والجلد، وقد يلجأ الكثيرون إلى استخدام الصبغات والمواد الكيميائية لإخفاء الشعر الرمادي والأبيض.

لا تساعد العلاجات المنزلية فقط بالعناية بالبشرة، لكنها مفيدة أيضا لشعرك، ومن تحسين نمو الشعر إلى جعله قويا وناعما، هناك حلول طبيعية لكل شيء في المنزل.

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وداعًا للشعر الأبيض.. 5 علاجات منزلية استخدها وسترى النتائج بنفسك

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وفيما يلي 5 علاجات منزلية لوقف الشيب المبكر:

القهوة السوداء

استخدام القهوة السوداء بشكل منتظم يُساعد على صبغ الشعر باللون البني الداكن، ويغطي الشيب الموجود في الشعر، والطريقة هي غلي القهوة السوداء، ثم وضعها حتى تبرد.

بعد ذلك قم بوضع القهوة على الشعر، وتدليكها جيدا، مع إبقاء القهوة على الشعر مدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء فقط، وتِكرر هذه العملية مرتين أسبوعيا.

أوراق الكاري

تحتوي أوراق الكاري أيضا على مركبات نشطة بيولوجيا تساعد في توفير العناصر الغذائية الصحية لشعرك، وكذلك في منع الشعر الرمادي في سن مبكرة.

كما أن أوراق الكاري لديها القدرة على استعادة الميلانين في بصيلات الشعر، والتي تُساعد على إخفاء الشيب، كما أنه يحفز نمو الشعر عن طريق تحسين صحة فروة الرأس، حيث يتم تسخين أوراق الكاري وزيت جوز الهند حتى يصبح لونها أسود، ووضعه جانبا ليبرد.

وضع المحلول على الشعر وتوزيعه عليه ثم تدليك فروة الرأس، وتغطية الشعر بالكامل مدة ساعة واحدة، ثم غسله بشامبو، وتِكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

أملا

أملا هو علاج منزلي مفيد للغاية للعناية بالشعر، ولا يقوي شعرك فحسب، بل يمكنه أيضا وقف الشيب، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة وفيتامين C.

وتذكر أن تقوم بتطبيقه على الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

زيت جوز الهند والليمون

تساعد الخصائص المغذية لزيت جوز الهند في الحفاظ على شعرك الرمادي الكثيف والجاف وترطيبه، كما أنها تعيد شعرك إلى لونه الطبيعي ببطء.

قم بخلط معلقتين من زيت جوز الهند والليمون، بعد ذلك ضع المزيج على الشعر وتوزيعه بالكامل، ثم تدليك فروة الرأس مع أطراف الشعر، وتغطية الشعر بالكامل مدة 30 دقيقة، ثم غسله بشامبو، كرر هذه العملية مرتين أسبوعيا.

قشور البطاطا

تساعد قشور البطاطا علي وقف الشيب المبكر، نظرا لاحتوائها على المزيد من النشويات، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة، وتحتوي على الفيتامين C ومواد النياستين والريبوفلافين التي تغذي الشعر بالعمق وتزيد من قوته ولمعانه، ما يقي من الشيب ويجعل الشعر الأبيض الموجود يستعيد لونه الأساسي.

يتم تقشير البطاطا، وغلي قشورها للحصول على محلول نشوي، ووضعه جانبا حتى يبرد، ووَضع المحلول على الشعر، وعدم غسله بعد ذلك، وتِكرار هذه العملية مرة إلى مرتين أسبوعيا.

المصدر: وكالات