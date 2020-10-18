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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تبحث عن طريقة تساعدك على تشغيل نفس حساب الواتس آب على أكثر من هاتف ؟ لا بد وأنك بحثت كثيرًا لكن وجدت ان هذا الأمر سيكون معقد نوعًا ما عليك، ولكن ماذا لو أخبرناك أنه سيكون بإمكانك ذلك بكل سهولة وبدون أي تعقيدات تذكر؟ أجل في هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة مميزة وغير معروفة كثيرًا لتشغيل ذات حساب الواتس آب Whatsapp الذي تمتلكه في هاتفك على أكثر من هاتف آخر. ولكن يجب أن تعلم أن هذه الطريقة تنساب الأشخاص الذين يمتلكون هواتف أندرويد فقط، وهذا لأننا سنستعين في هذه الطريقة بتطبيق خاص فقط بهواتف الأندرويد.

ما هي فكرة تشغيل نفس حساب الواتس آب على أكثر من هاتف أندرويد

نعلم جميعنا أن شركة أن الشركة القائمة على تطبيق واتس آب والتي هي ذاتها القائمة على تطبيق فيس بوك وانستجرام، توفر ميزة مهمة جدًا في التطبيق، وهي واتس آب ويب. فمن خلال هذه الخدمة يمكننا تشغيل حسابنا في التطبيق على الهاتف في الحاسوب على سبيل المثال، أو في متصفح الويب. حيث يمكننا هنا أن نتحكم بهذا الحساب انطلاقًا من هذا الحاسوب. ولكن الفكرة هنا تعتمد على الحاسوب، ولكن ماذا عن تشغيل هذا الحساب في أكثر من هاتف ذكي؟.

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طريقة تشغيل نفس حساب الواتس آب على أكثر من هاتف أندرويد .. شاهد بالصور

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هنا عزيزي المتابع سنقدم لك الحل، حيث سنعتمد اليوم على تطبيق يسمى Whatscan، فتتجلى فكرة هذا التطبيق فوي كونه يسمح لك بمسح رمز أو كود QR الموجود في حساب الواتس آب لأي هاتف وتشغيل هذا الحساب في الهاتف الآخر الذي أجريت عملية مسح الكود من خلاله. ففكرة التطبيق بسيطة جدًا، ولكن لا تخطر في بال أو عقل الكثيرين، الذين يعتقدون أن الأمر صعب ومعقد نوعًا ما ولن يكون بمقدورهم القيام بذلك.

ولكن في الخطوات التالية التي سنقدمها لكم في هذا الموضوع، ستتمكنون فتح حساب واتس آب Whatsapp في أكثر من هاتف، وذلك فقط بالاستعانة بتطبيق Whatscan. كما وسنقدم لكم أيضًا طريقة تسجيل الخروج من تلك الحسابات التي تم تسجيل الدخول إليها في حال كنت ترغب في إنهاء تلك الجلسة في ذلك الحساب. فهنا نكون وضعنا لديكم الحل بين يديكم ويكفي فقط تطبيق هذه الطريقة. مع العلم أن تطبيق Whatscan يمكنكم أيضًا من حفظ الصور والحالات التي يتم تنزيلها من ذلك الحساب مباشرة داخل التطبيق.

طريقة تشغيل نفس حساب الواتس آب على أكثر من هاتف أندرويد

هناك الكثير من الطرق التي تمكنكم من فتح أكثر من حساب واتس آب على ذات الهاتف، ولكن ضئيلة هي الطرق التي تمكنكم من فتح حساب واحد على أكثر من هاتف. لأن شركة واتس آب تسمح لكم بالتسجيل لحساب واحد في هاتف واحد، وفي حال تم تسجيل أكثر من حساب في عدة هواتف فسيتم تسجيل الخروج من الهواتف الأخرى والابقاء على الهاتف الأخير الذي تم تسجيل الدخول إليه. ولكن سنستغل هنا فكرة واتس آب ويب لتطبيق هذه الطريقة.