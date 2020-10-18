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صنعاء - ميسرا اسماعيل - جذبت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد، الأنظار في أول ظهور لها أثناء تكريمها لعدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع العماني بمناسبة يوم المرأة في عمان.

صور زوجة السلطان هيثم بن طارق

ونشرت وسائل إعلام عمانية، صورًا للظهور الأول للسيدة عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، أثناء حضورها حفل تكريم بعض السيدات الرائدات في المجتمع العماني، ومنحتهم وسام الإشادة السلطانية، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.

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أناقة زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق تلفت الأنظار وهكذا ظهرت وأثارت الإعجاب.. شاهد

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عهد البوسعيدية تجذب الأنظار

وعلّق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الظهور الأول لزوجة سلطان عمان، حيث غرّدت هالة بشير الخطيب قائلة “السيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق جميلة تبارك الرحمن.. هل يُطلق عليها سلطانة؟.. ممكن أهل سلطنة عمان يفيدونا، لأن اللقب يليق عليها”.

وقالت نورا محمد “زوجة سلطان عمان اليوم : حشمة + أناقة + بساطة، حبيتها زهرة الكرز”، لترد عليها “بنت الزهرة” قائلة : “صح روعة تفاجأنا بها صراحة”.

رسالة أحلام لزوجة سلطان عمان

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وجهت عبر حسابها الرسمي بتويتر رسالة لسيدة عُمان الأولى عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أثناء الاحتفال بيوم المرأة العماني.

وقال “أحلام” في رسالتها على تويتر، ” كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير، وكل عام والمرأة العمانية بخير. صورة للسيدة الجليلة من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي”.

الظهور الأول

وكانت أعلنت وسائل إعلام عمانية، أنّ السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، حضرت حفل تكريم بعض السيدات الرائدات في المجتمع العماني، وتم منحهم وسام الإشادة السلطانية، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.

المصدر: صحيفة المواطن