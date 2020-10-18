جريمة تهز مصر.. فتاة تنجب طفلا من والدها والأخير يلقيه في القمامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٦ مساءً (دوت الخليج)

جريمة هزت مصر وخلفت ردود فعل غاضبة، جراء تعرض فتاة للاغتصاب على يد والدها وشقيقها، حيث كشفت تفاصليها، بالصدفة، عندما حاول الأب التخلص من طفل بإلقاءه في حاوية قمامة، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأحد.

ورغم أن الأسرة تعيش في محافظة البحيرة، إلا أن الوالد أخذ الطفل الذي أنجبته ابنته منه بعيدا ليتخلص منه في محافظة الجيزة، لكن أحد المارة أوقفه عندما سمع بكاء الطفل أثناء إلقاءه في القمامة، فاشتبك مع الأب وتجمع الأهالي الذين احتجزوه، وأبلغوا الشرطة.

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واستمعت النيابة إلى أقوال ضحية الاغتصاب، وهي طفلة في الـ15 من العمر، وطالبة بالصف الأول الثانوي، والتي قالت إنها تعرضت للاغتصاب على يد والدها (35 عاما- عامل فراشة) ست مرات وكذلك، على يد شقيقها التوأم (15 عاما) وكذلك طالب في الصف الأول الثانوي.

وأضافت الضحية أن والدها كان يهددها بالقتل إذا كشفت ما يفعله بها، وكذلك شقيقها، وأنها كانت تتكتم على جريمة الاغتصاب خشية "الفضيحة والقتل"، بحسب صحيفة "الشروق".

وأمرت نيابة كرداسة، بحبس والدها وشقيقها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأودعت الطفل داخل إحدى دور الرعاية.



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