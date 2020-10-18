نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شهيرة تكشف عن الشيء الثقيل الذي علمها زوجها محمود ياسين ولا تطيق تحمله القلوب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٩ مساءً (دوت الخليج )

وجهت الفنانة شهيرة حمدي، رسالة إلى زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، والذي وافته المنية، صباح الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات.

وكتبت شهيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حبيبي وحبيبي وروحي، والحياة التي ذهبت بعيدًا، كنت لي وكنت لي وكنت لي".

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وأضافت: "مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية، كنت لك وكنت لك وكنت لك".

وواصلت: "هذا ليس فضلًا ولا واجبا ولكنه الحب، والحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء، في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب".

واستطردت: "استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير، استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع".

وأوضحت: "علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ، اعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس".

وبينت: "كان دايمًا لأقل شيء يقول آسف، أقوله على إيه ياحبيبي مش مستاهلة، وأنا لمّا أغلط أقوله أنا آسفة ، يرد يقول العفو العفو ياحبيبي، إيه الأدب ده، إيه الأخلاق دي هقول إيه ولا إيه".

وذكرت: "صلاة الجنازه المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل على حب المولى لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض).. الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".

وكانت الفنانة شهيرة حمدي قد انهارت خلال جنازة زوجها الفنان الراحل أثناء تواجدها أمام المقبرة الخاصة بالأسرة، وحاول الجميع تهدئتها، في الوقت الذي كان يتم فيه دفن الجثمان، وقالت لهم: "أنا مش هقع متخافوش"، ثم صرخت "أنا فاهمة كل حاجة محدش يقولي حاجة".

وجلست على كرسي لعدم قدرتها على تمالك نفسها، مرددة: "يا حبيبي يا محمود، يا حبيب عمري يا محمود، إنت رايح فين وسايبني يا محمود؟ نزلتوه من غير ما أشوفه".

وحقق الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، نجاحات كبيرة وتميز في أعماله الوطنية والفنية والإعلامية، واشتهر بأنه أكثر فنان قدم أعمالا عن انتصارات أكتوبر، تزوج من الفنانة شهيرة في عام 1970 وأنجبا السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين.



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