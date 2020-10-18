نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستوري في مجلس الشيوخ.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٨ مساءً (دوت الخليج)

خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ للانعقاد الأول، أدى الفنان يحيى الفخراني اليمين الدستوري.

وقد انعقدت الجلسة برئاسة الأعضاء الأكبر سنًا، اللواء جلال الهريدي ويرافقه النائبان محمود ترك ونهى الشريف، الذين يمثلان الأعضاء الأصغر سنًا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية

شهيرة تكشف عن الشيء الثقيل الذي علمها زوجها محمود ياسين ولا تطيق تحمله القلوب

بعد ضجة الاستحمام.. ريم الصانع تكشف صدرها وبطنها في أحدث إطلالة إغراء

جريمة تهز مصر.. فتاة تنجب طفلا من والدها والأخير يلقيه في القمامة

هذا ماحدث في المسجد الحرام فجر اليوم وأسعد ملايين المسلمين.. شاهد

بعد إحتجازها في"النظارة" وترحيلها.. زوجة مواطن كويتي تفجر مفاجأة مدوية (شاهد)

إستدعاء زوجة العنزي والنجادة وفتاة عراقية بسبب مقاطعهم الفاضحة (شاهد)

بالمايوه.. ياسمين صبري تستحم في حوض سباحة.. والجمهور: هو فين أبو هشيمة (صور)

في أجرأ إطلالة.. كاميليا ورد تؤدي تمارين بحمالة صدر (شاهد)

في أول ظهور لها.. حرم سلطان عُمان تخطف الأنظار وتتصدر التريند (صور)

تفاصيل صادمة.. أم تقتل بناتها الثلاثة بلا رحمة

8 عادات تقضي على صحتك النفسية.. ابتعد عنها الآن!

رفعت ملابسها للأعلى.. إنجي المقدم تستعرض مفاتنها من فوق خيوط معلقة في الهواء (صور)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وقام اللواء الهريدي بتلاوة القرارات الجمهورية وقرار الهيئة الوطنية بتعيين 100 عضو جديد بمجلس الشيوخ المصري. ويتوجب على عضو مجلس الشيوخ الأدلاء بالقسم كما هو دون زيادة أو نقصان.

ويعتبر الأدلاء بالقسم مرحلة هامة جداً في رحلة عضو مجلس الشيوخ حيث أنه النقطة التي يبدأ منها مهامة النيابية. ويبدأ العضو الأكبر سنًا بالأدلاء بالقسم يعقبه النائبان المعاونين له، ثم يأتي دور باقي الأعضاء ومن بينهم الفنان يحيى الفخراني.

كما يجب على الأعضاء اختيار رئيس المجلس خلال هذه الجلسة ومن ثم يقوم الرئيس الجديد بإلقاء كلمة بهذه المناسبة الهامة. ويتم بعدها اختيار وكيل المجلس.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام