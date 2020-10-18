الفنان المصري “يحيى الفخراني” يدخل عالم السياسة من أقوى أبوابها.. ويؤدي اليمين الدستورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم برفقة دلال عبدالعزيز

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