علامات تدل على أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

نعلم جمیعا مدى أھمیة تناولنا لقدر ٍ كاف من المیاه، وربما لنا أن نعرف أن المیاه تشكل ما یقرب من 60 % من الجسم البشري، فھي موجودة بنسبة 84 % في الرئتین، 79 % في الكلیتین و73 % في القلب والدماغ وكذلك بنسبة 32 % في العظام.

وبینما ينصح الأفراد البالغون بتناول ثمانیة أكواب سعة 8 أوقیات من الماء كل یوم، فإن ھناك تقاریر تقول إن تلك المعلومة غیر واضحة وغیر موثقة فعلیا بالبحوث العلمیة. لكن معھد الطب في الولایات المتحدة (IOM (یوصي النساء بشرب 7.2 لتر من السوائل یومیا، كما أنه یوصي الرجال بتناول كمیة سوائل تقدر بـ 7.3 لتر بصورة یومیة.

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وفیما یلي مجموعة من أبرز الأعراض التي تدل على عدم شربك كمیة كافیة من المیاه: - في حالة حدوث زیادة بوزنك، إذ قد یكون ذلك نتاج قلة المیاه بالجسم، وھو ما أكدته خبیرة التغذیة، میغان وونغ، بقولھا إن شرب المیاه یعزز شعور الشبع والامتلاء، وھو ربما ما یفسر سر وجود علاقة بین السمنة وعدم شرب الماء بقدر ٍ كاف.

- في حالة تعرضك لمشكلات في القلب، حیث قد یكون ذلك نتاج عدم شرب قدر كاف من المیاه، إذ تبین أن ذلك یؤدي لعواقب وخیمة على صحة القلب والأوعیة الدمویة، فحین تقل المیاه بالجسم، ینخفض بالتبعیة حجم الدم أو مقدار الدم الذي یدور في الجسم.

- في حال شعورك بأن ضغط الدم لدیك غیر مستقر وخارج عن السیطرة، فربما یكون ذلك نتاج عدم شرب قدر ٍ كاف من المیاه، حیث ثبت أن ذلك قد یرفع أو یخفض ضغط الدم، وكلاھا یشكلان خطورة على صحة الإنسان، إذا لم تتم السیطرة علیھما.

- في حالة شعورك المستمر بالإرھاق، حیث یؤكد الباحثون أن عدم الحصول على قدر كاف من المیاه من ضمن الأسباب الرئیسیة التي تؤدي لتولد حالة الشعور الزائد بالإرھاق، لكن المشكلة ھي أن الناس لا یعون أو یدركون ذلك، وعادة ما یتجاھلونه.

- في حالة حدوث تقلصات بالعضلات، لاسیما وأن العضلات تتألف من حوالي 80 % میاه، لذا یمكنك تفھم أن عدم شرب قدر كاف من المیاه قد یؤدي لحدوث تلك التقلصات، خاصة عند القیام بنوعیة التمارین الشاقة التي تتطلب جھدا بدنیا كبیرا بالفعل.

-في حالة تدھور وظائف الدماغ، حیث ثبت، بحسب دراسات وأبحاث، أن عدم شرب قدر كاف من المیاه قد یتسبب في حدوث تغییرات بالقدرة على الانتباه وتذكرالأشیاء.

- في حالة شعورك الدائم بالإمساك، حیث یكون ذلك من العلامات الدالة على عدم شرب المیاه بقدر كاف، لأن تحول نوبات الإمساك من عارضة إلى مزمنة خیر دلیلعلى ذلك.

- في حالة تكون حصى على الكلى، إذ تلك الحصوات قد تتكون كنتیجة مباشرة لعدم شرب قدر كاف من المیاه، وتتزاید احتمالیة تكون تلك الحصوات بشكل أكبر لدى النساء.

- في حالة تزاید احتمالیة الإصابة بعدوى المسالك البولیة، حیث قد یحدث ذلك نتیجة لعدم شرب قدر كاف من المیاه، علما بأن تلك العدوى التي تصیب المسالك البولیة قد تتسبب في العدید من الأعراض غیر السارة، كالتبول المؤلم والمتكرر، الحمى والتعب.

- في حالة شعورك الدائم بالمرض، إذ إن شرب قدر كاف من المیاه یعد من الأمور الحیویة لإزالة السموم من الجسم، أما الجفاف أو عدم حصول الجسم على ما یكفیه من المیاه فقد یتسبب في تراكم السموم بالجسم، ما یعزز من فرص الإصابة بالأمراض.

- في حالة تفاقم الإصابة بالحساسیة، إذ أثبتت الدراسات أن عدم الحصول على قدر كاف من المیاه یجعل الجسم یفرز مستویات أعلى من الھیستامین، وھو ما یسبب الحساسیة.

- في حالة شعورك بألم في المفاصل، حیث قد یكون ذلك دلیلا على عدم تناولك قدرا كافیا من المیاه.

- في حالة إصابة بشرتك بجفاف، وكلنا یعرف أھمیة المیاه بالنسبة لنضارة البشرة وحیویتھا.

- في حالة تكرار إصابتك بنوبات صداع مؤلمة، حیث أظھرت الدراسات أن عدم شرب قدر كاف من المیاه ھو من الأسباب الشائعة التي تقف وراء الإصابة بنوبات الصداع، لكن من السھل معالجة تلك المشكلة من خلال تناول كمیات إضافیة من المیاه.



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