السعودية.. بيع "فرخ شاهين" بأكثر من نصف مليون ريال في مزاد الصقور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

شهد مهرجان نادي الصقور السعودي في الرياض، بيع خمسة صقور بنحو 996 ألف ريال سعودي، بلغ أحدها سعرا قياسيا بقيمة 650 ألف ريال.

وتنافس في المزاد خمسة صقور، كان أغلاها صقر من نوع "فرخ شاهين" النادر، ذو مواصفات نادرة ومميزة، ويبلغ طوله 15 إنشا ووزنه 1122 غراما، وهي الصفقة الأعلى حتى الآن في مزاد نادي الصقور السعودي، وبلغت 650 ألف ريال، حيث أصبح صالح بن عبدالعزيز المطيري مالكه الجديد.

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وتراوحت أسعار الصقور الأخرى التي تنوعت بين "فرخ شاهين" و"شاهين قرناس" ما بين 65 إلى 150 ألف ريال، تختلف حسب المواصفات والندرة.

يستمر المزاد حتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يتم عرض المزيد من الصقور المميزة والنادرة من مختلف الأنواع وبيعها بأسعار مختلفة.



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