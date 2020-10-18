مصر.. نهاية وخيمة لشبان وفتيات مارسوا الجنس الجماعي داخل سيارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٥ مساءً (دوت الخليج)

أمرت نيابة المنصورة في مصر حبس ثلاث فتيات وثلاثة شبان، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة.

وتمكن ضباط مباحث الآداب العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على اأشخاص الـ 6 أثناء قيامهم بممارسة الجنس داخل أحد السيارات بتقسيم أبو الليل بمدينة مبارك بالمنصورة.

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وكشفت التحريات عن أن المتهم الثالث سبق اتهامه فى 7 قضايا (سلاح أبيض وخطف ونشل ومخدرات)، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها فى 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا)، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها في قضيتي (تبديد وتحريض على فسق)، والمتهمة السادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وتم ضبط المتهم الأول والمتهمة الرابعة أثناء توقفهم خارج السيارة، وباقي المتهمين داخل السيارة أثناء قيامهم بممارسة الجنس الجماعي، وبالمواجهة اعترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادي.



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