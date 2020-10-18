شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٢ مساءً (دوت الخليج )

عودت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها، على الظهور من وقت لآخر في إطلالات جريئة، بالجينز الضيق والمقطع ، خصوصاً منذ زواجها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل ما يقارب العام ، إلا أنها لم تعتمدها كأطلالاتها بالفساتين شبه اليومية.

وتحرص الفنانة ياسمين على أن تطل بأسلوب كلاسيكي من خلال بنطلونات جينز ضيقة خاصة من عند الأرداف ، مع قمصان تبرز ما تبقى من معالم جسمها، في أوقات ومناسبات عديدة ، ولكنها ليست بنفس عدد إطلالاتها بالفساتين المكشوفة، مما جعل الجمهور يتساءل عن سبب قلة أطلالاتها بالجينز الذي يتناسب مع جمالها وقوامها وبشرتها.

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وقد لوحظ أن ياسمين صبري تحب جداً أن ترتدي سترات الجينز بأشكال متنوعة، سواء أكانت مزخرفة أو خالية من الزخفرة، مع وجود فتحات موزعة عليها ، وهي غالباً ما تنوع بها بشكل كبير. وفي العديد من اطلالاتها كان يراها الجمهور متألقة بالجينز.

فضلاً عن ذلك، تتألق ياسمين صبري بسراويل الجينز بمختلف الألوان سواء الأزرق أو الأسود أو الرمادي أو الأبيض، هذا ويعكس الدنيم جمال وانحناءات جسمها خصوصاً أنها تتمتع بجسم مثالي وتعمل على تنسيق تارةً مع سترات من نفس لونه أو قمصان أو بوتات عالية أو غيرها.

ولم تتردد الفنانة ياسمين صبري في إظهار جمال قوامها وتضاريسها، في آخر إطلالاتها ببنطال جينز باللون الرمادي الفاتح، وأضافت إليه كنزة قصيرة من الصوف باللون الأسود.

وأكملت اللوك بحذاء عالي الساق باللون البني الفاتح، وفي أقل من ساعتين حازت الإطلالة إعجاب أكثر من 131 ألف إعجاب على حسابها بموقع إنستغرام.

وكان أبو هشيمة وياسمين صبري قد فاجأ جمهورهما بإعلان زواجهما قبل أيام من شهر رمضان الماضي، واكتفى الزوجان بإصدار بيان قالا فيه: "تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

وأضاف الثنائي في بيانه: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وختم أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما بقولهما: "نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة.. نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصاً على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".





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