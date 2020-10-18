تخفيف الحكم على الراقصة سما المصري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الأحد، استئناف سما المصري على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات قد قضت بمعاقبة سما عامين وغرامة 100 ألف، في دعوى سبّ وقذف ريهام بعد أن تقدمت الإعلامية ببلاغ رسمي ضد سما مقدمة كافة الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

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وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



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