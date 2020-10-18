بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة المصري نيللي كريم جمهورها صورة جريئة بمايوه من قطعتين ما أثار ضجة واسعة. ونشرت كريم صورتها بالمايوه حسابها الشخصي على "إنستجرام"، و قد لاقت صورها تفاعلا كبيرا وانقسمت التعليقات بين مهاجم ومدافع عن حريتها بإطلالتها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: نجل فنان شهير يدخل المستشفى في ليلة الدخلة أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو) تخفيف الحكم على الراقصة سما المصري من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة وزير التعليم السعودي: هذه آلية توزيع الدرجات السعودية.. بيع "فرخ شاهين" بأكثر من نصف مليون ريال في مزاد الصقور الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية الكشف عن "العلاج المعجزة" للشيخوخة (دراسة) الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستوري في مجلس الشيوخ.. فيديو شهيرة تكشف عن الشيء الثقيل الذي علمها زوجها محمود ياسين ولا تطيق تحمله القلوب بعد ضجة الاستحمام.. ريم الصانع تكشف صدرها وبطنها في أحدث إطلالة إغراء بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وتشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم “الثلاثاء 12” من إخراج التونسي مجدي سميري ويجمع كلاً من نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستيفاني عطالله وجويا جبور وبيتر سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

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