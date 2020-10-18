نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استشاري روماتيزم يحذر من 3 عوامل تصيب الجسد بالهشاشة.. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين، من عوامل تمهد للإصابة بهشاشة العظام وهي (المشروبات الغازية، الشاي والقهوة، السجائر).

وقال الاستشاري الحاج بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف الثلاثاء المقبل أن هناك عدة عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وخصوصًا المتعلقة بنمط الحياة كتناول بعض المشروبات أو المأكولات التي يمكن أن تؤثر على امتصاص الكالسيوم مثل المشروبات الغازية أو الإفراط في تناول الشاي والقهوة، مبيناً أنها تساعد على ازدياد فقدان الكالسيوم من العظام وبالتالي على هشاشة أو لين العظام.

قد يهمك أيضًا:

استشاري روماتيزم يحذر من 3 عوامل تصيب الجسد بالهشاشة.. تعرف عليها

إنه الحب.. رسالة وداع مؤثرة من شهيرة لزوجها محمود ياسين

الجديدة كليًا.. نيسان تخطف الانظار بسيارة جبارة رباعية الدفع (شاهد)

من منا لا يتذكر “اللمبي” الفنان المصري الكبير محمد سعد؟؟.. شاهدوا كيف فاجأ الجمهور بظهور قوي وإعلان هام

هذا ما يحدث لجسمك إذا أضفت ملعقة من الخل لوجباتك اليومية.. 7 فوائد ثمينة لا تتخيلها

زوجان ينجوان من الموت بأعجوبة في شهر العسل

هذا ما يفعله فيتامين D لجهاز المناعة في جسمك!

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا مفاجئًا بشأن هيئة كبار العلماء

مداهمة دامية تنهي حفل زفاف بطريقة مأساوية وتثير حالة واسعة من الغضب.. شاهد الفيديو

الفنان المصري “يحيى الفخراني” يدخل عالم السياسة من أقوى أبوابها.. ويؤدي اليمين الدستورية

الكشف عن موعد طرح لقاح “كورونا” في الأسواق وتحديد الفئات الأولى بالعلاج

انهيار رهيب في أحد الأبراج الشهيرة بالسعودية.. شاهد (أول فيديو)

الصين تهدد أمريكا باعتقال جميع الأمريكيين لديها كرهائن.. تطورات خطيرة

ما حقيقة إمهال الإمارات للفنان الفلسطيني محمد عساف يومين لمغادرتها؟

أناقة زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق تلفت الأنظار وهكذا ظهرت وأثارت الإعجاب.. شاهد

طريقة تشغيل نفس حساب الواتس آب على أكثر من هاتف أندرويد .. شاهد بالصور

وداعًا للشعر الأبيض.. 5 علاجات منزلية استخدها وسترى النتائج بنفسك

أم تقتل بناتها الثلاثة إحداهن عمرها 8 شهور وتتصل بالشرطة لتكون الصدمة!

محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية "نمبر وان NUMBER ONE" .. شاهد

من جديد.. رهف القنون تفاجئ الجمهور السعودي وتكشف عن تطورات حالتها النفسية غير المستقرة وصور جديدة لابنتها وزوجها

الصين تكتشف مفاجأة جديدة حول نشاط فيروس كورونا

إسرائيل تكشف عن مهمة سرية لخلية عسكرية تابعة لها في هذه الدولة العربية!

أخبرها بسفره في مهمة عمل.. وأحد الجيران كشف خطة الزواج .. بالفيديو.. كيف اقتحمت زوجة حفل زفاف زوجها وأوقفت العرس

السجن 7 سنوات لكاتب كويتي معروف بتهمة الإساءة لقطر (الاسم)

طفلة تحتفظ بعشرات العناكب والثعابين في غرفتها



ليس أردوغان.. أقوى تعليق لرئيس دولة إسلامية على حادثة قطع رأس المعلم الفرنسي: “لا تستفزوا المسلمين”



علامات تدل على إصابتك بهبوط السكر فى الدم .. لا تتجاهلها



السعودية فوز العتيبي تتلقى تهديداً بالقتل بسبب “عدم بلوغها” وتثير جدلاً واسعاً!.. شاهيد



حفل “أحلام” الإماراتية يُثير موجة غضب في سلطنة عمان .. ما علاقة السلطان قابوس والأمير صباح الأحمد الصباح؟؟



الإعلامية اللبنانية سازديل تفجر مفاجأة بعد قرار إبعادها عن الكويت .. تتحدى الجميع وهذا ما قالته عن زوجها المسافر!

أب يروي ما حصل في حصة الأستاذ الفرنسي المذبوح: طرد الطلاب المسلمين من القاعة لأنه سيعرض صورة صادمة! (شاهد)

ظهور حزين للسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .. ماذا قالت؟؟

بريطانية تتهم وزير إماراتي وعضو بالأسرة الحاكمة في الإمارات "بالاعتداء الجنسي" (الاسم)



4 أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقليل المخاطر

ملابس “ليلى علوي” تفضح “دموع التماسيح” في عزاء محمود ياسين.. وما فعلته بعد مشهد الحزن صدم الجمهور!! (فيديو)

بعد قطر.. ثاني دولة خليجية تتحالف عسكريًا مع تركيا.. شاهد من تكون؟؟

خليجية تستولي على 85 ألف درهم إماراتي من صديقتها بعد أن وعدتها بإيجاد عريس لها!!

نجوى كرم تحسم الجدل بشأن إصابتها بفيروس كورونا

لا تتناول البيض في هذه الحالة.. لأنه يكون أخطر على صحتك من “السم”

من فوق سفينة “الفاتح”.. أردوغان يعلنها بكل صراحة: نهاية هذه الدول باتت وشيكة (فيديو)

أسامة بن لادن لايزال على قيد الحياة .. ترامب يثير الجدل بهذه التغريدة المفاجئة على تويتر

الفنانة الإماراتية أحلام تعلق على ظهور “السيدة الجليلة” زوجة السلطان هيثم بن طارق .. شاهد ماذا قالت؟

معلمة تتزوج من مستأجر في عمارتها.. والسبب مفاجأة!

شاهد.. ”السيدة الجليلة“ زوجة السلطان هيثم تفاجئ الشعب العماني بأول ظهور مباشر لها في احتفال رسمي بهيج (صور وفيديو)

السعودية تعلن: تم القبض على عدد من مرتكبي الجرائم من بينهم سعوديين و7 يمنيين كانوا يستعرضون بالأسلحة.. والأمن العام يبث الفيديو

أول دولة في العالم تعلن اعترافها رسميا بحكومة الحوثيين وترسل سفيرها اليوم إلى صنعاء لتقديم أوراق اعتماده أمام «المشاط»

ابنة محمود ياسين تحرج ابنة رجاء الجداوي بشأن المرض الذي تسبب بوفاة والده

وأشار إلى أن دراسة نشرتها مجلة التغذية الأمريكية أوضحت أن تناول 95 جرام بروتين يومياً يؤدي إلى فقدان 58 ملغ كالسيوم عن طريق البول، كما تبين أن تناول 1 جرام من الملح قد يؤدي إلى فقدان 20-40 ملغ كالسيوم.

بعض الأمراض والأدوية

وأضاف أن تدخين السجائر يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على إعادة ترتيب العظم أو يمكن أن يؤثر بشكل ثانوي على وظيفة المبيض، كما أن هناك بعض الأمراض والأدوية المؤدية إلى هشاشة العظام مثل نقص الوزن (البنية الهزيلة)، استئصال المعدة، بعض الأورام، الاضطراب الهرموني عند الرجال، والسكري، والروماتويد وبعض الأدوية مثل استعمال الكورتيزون لفترة طويلة وبجرعة أكثر من .7.5ملغ، وكذلك فإن استعمال مضادات الحموضة وخاصة عند المصابين بقصور الكلى قد يساعد على هشاشة العظام.

البيض أكثر عرضة

وأوضح أن هشاشة العظام تحدث نتيجة لنقص غير طبيعي في كثافة العظام ويصيب الإنسان مع تقدم العمر وخاصة عند النساء، فعظام النساء والرجال البيض أكثر عرضة للهشاشة وكسر الورك من ذوي البشرة الداكنة لأن المحتوى العظمي المعدني أعلى فيهم، إذ تفقد المرأة خلال حياتها نصف كتلة عظمها.

ولفت إلى أن الرجل يفقد الربع عن سن الشباب، كما يرى الباحثون أن حوالي 25 في المائة من النساء فوق سن الخمسين مصابات بالفعل بهشاشة العظام وحوالي نصف جميع النساء البيض فوق هذا السن معرضات لمخاطرة الإصابة بهشاشة العظام.

وألمح إلى أن خطر حدوث كسر في الورك بسبب هشاشة العظام عند النساء تفوق إجمالي مخاطر حدوث سرطان الثدي وعنق الرحم والرحم والمبايض مجتمعة، وأكثر العظام عرضة للكسر في المصابين بالهشاشة هي الورك والفخذ والساعد والعمود الفقري، أما الكسور التي تصيب العمود الفقري فقد تؤدي إلى نقص في طول الشخص المصاب بهشاشة العظام، وقد يصاب بتحدب ظهره.

وقال "الحاج": "خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام، ليكون يومًا عالميًّا لمرض هشاشة العظام، تذكر فيه بخطورته، وترفع الوعي به، وبأساليب الوقاية منه، وطرق التشخيص، والعلاج المتاح للمرض، خصوصًا بعد سن الخمسين، إذ يشكل مرض هشاشة العظام عبئًا ثقيلاً على الأفراد في المستقبل إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، ولذلك يجب أن نسعى إلى التقييم والعلاج في الوقت المناسب، للحد من العبء البشري، والاجتماعي، والاقتصادي الناجم عنه".

المصدر: سبق