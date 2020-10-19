نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣١ صباحاً (دوت الخليج )

لا يكاد يمر أسبوع ، وأحيانا يوم واحد، إلا ويشهد الوطن العربي، جريمة بشعة وغريبة ، فبعد ايام قليلة من وقوع جريمة الزرقاء التي هزت الأردن، وقعت جريمة أخرى في العراق وهزت أنحاء البلاد.

وتداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام امرأة عراقية بجريمة بشعة وغريبة تمثلت بإلقائها طفليها في نهر دجلة من فوق جسر مرتفع ، ثم مضت في حال سبيلها وكأنها لم تفعل شيئا.

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وذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، ان الجريمة وقعت مساء الجمعة الماضية.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل، إن تلك السيدة أقدمت على ارتكاب الجريمة البشعة بسبب خلافها مع طليقها والد الطفلين البريئين..

واضافوا بأن مكان الجريمة ”جسر الأئمة“ الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم، التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة، بأشد العقوبات، وسط أنباء أفادت بتمكين قوات الأمن من إلقاء القبض على الجانية ومباشرة التحقيق معها.

وقالت ناشطة عراقية معلقة على الفيديو الصادم : “هاي مو أم اصلاً وين اكو أم ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعة انتي يا كلبة شايلة والسبب اتفه بعد حسبي الله ونعم الوكيل !".

وذكرت وسائل إعلام محلية مساء السبت، إن قوات الأمن استطاعت إلقاء القبض على الأم الجانية، كما استطاعت فرق البحث والإنقاذ انتشال جثتي الطفلين.

وبعد التحقيق مع المتهمة، قالت إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.

وفي المقابل، انتشر مقطع فيديو آخر قال ناشروه إنه لوالد الطفلين الضحيتين، في موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت مرتفع على طفليه بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.



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