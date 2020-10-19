جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، عن السبب الحقيقي لإخفائها خبر حملها بتوأم.

وقالت جومانا مراد: "كان حمل صعب أوي وكنت بمر بظروف صعبة، كنت عاوزة الدنيا كلها تبقى تمام وبعدين أقول الأخبار الحلوة".

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وأضافت: "كنت خايفة أثناء تصوير مسلسل خيانة عهد، وتعبت مرتين، في نص المسلسل وبعد ما خلصت كنت تعبانة أوي، وده كان سبب إن عندي ولادة مبكرة بس الحمدلله ربنا ستر".

وتابعت مراد : "مكنتش قايلة إني حامل، أنا خلفت بدري عن الوقت، قبل الشهر السابع ما يبدأ بيومين، والتوأم كانت حالتهم الصحية صعبة شوية وحالتي أنا كمان، فمكنتش حابة أقول إلا لما نبقى كلنا بخير والحمد لله كلنا دلوقتي بخير".

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت الفنانة السورية في لقاء مع الزميل "فوشيا" :"مفيش حاجة معطلاني عن أعمالي الجاية، في حاجات كتير معروضة عليا بس أنا لسة ممضتش حاجة".

يذكر أن جومانا مراد صرحت في وقت سابق، أنها وضعت توأمها "علي وديانا" في أمريكا، بسبب خطورة حملها، حيث قرر زوجها سفرها إلى الولايات المتحدة لإنقاذها هي والتوأم.

وأشارت مراد إلى أنها تعيش أفضل شعور في الدنيا وهو الأمومة، مؤكدة أنه أفضل شيء له قيمة في حياتها ولايمكن أن يوصف، داعية الله أن يحمي أطفالها وجميع الأطفال وأن يمنّ على كل الراغبين بحمل بهذا الشعور وأن يرزقهم ذرية تسعدهم.

وكان مسلسل "خيانة عهد" قد حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وشارك في بطولة المسلسل، يسرا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وغيرهم.



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