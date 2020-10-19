منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بارتداء الفنانة المصرية الشابة منة عرفة مجدداً بملابس حملت نقشة التايجر. وشاركت النجمة المصرية متابعيها على "إنستجرام" صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً وتألقت فيها بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية خلال أسابيع حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد" بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين نجل فنان شهير يدخل المستشفى في ليلة الدخلة أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو) تخفيف الحكم على الراقصة سما المصري من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة وزير التعليم السعودي: هذه آلية توزيع الدرجات السعودية.. بيع "فرخ شاهين" بأكثر من نصف مليون ريال في مزاد الصقور الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية الكشف عن "العلاج المعجزة" للشيخوخة (دراسة) بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل واتهم متابعون الفنانة منة عرفة بمحاولة لفت انتباه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ودعوته للزواج منها فيما تساءل أحدهم قائلا "هل سيغدر بياسمين صبري"؟ وعلق بعضهم ساخرين على صور منة عرفة الجديدة "نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة". وكانت منة عرفة ارتدت قبل أسابيع فستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها. يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة.

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