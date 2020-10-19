نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وتظهر في الصورة بلوك جذاب ورائع يبرز انوثتها حيث ارتدت فستان اسود بدون اكمام و قصير وشفاف من مبع المناطق.

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حيث علقت علي الصورة قائله:" بسيطة نوعا ما ولكن مع قليل من الانفعالات".

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

واحتفلت سمية الخشاب بذكرى نصر أكتوبر حيث نشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو مرتدية تيشيرت أبيض اللون وشعرها منسدل على كتفيها، وعلقت عليه قائلة: "يا صباح الخير وكل سنة و انتم طيبين بمناسبة 6 اكتوبر انهاردة يوم الكرامة شهر الانتصارات".

View this post on Instagram Simple, kinda girly but with a bit of Edgy ???? A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on Oct 18, 2020 at 11:32am PDT





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